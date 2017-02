"Zoo" schlägt sich gut, "Barnaby" mal wieder prächtig

© CBS

DIe bei ProSieben in Ungnade gefallene US-Serie "Zoo" ist bei ProSieben Maxx mit guten Quoten in die zweite Staffel gestartet. Größter unter den Kleinen war aber einmal mehr ZDFneo. Bei RTLplus schaffte das "Familienduell" einen Bestwert.

Mit "Zoo" ereilte ProSieben dasselbe Schicksal wie mit zahlreichen weiteren US-Serien: Zwar legte "Zoo" vor einem Jahr mit fast drei Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von mehr als 16 Prozent in der Zielgruppe einen hevorragenden Start hin - doch nachhaltig war der Erfolg nicht. Schon nach wenigen Wochen bewegten sich die Marktanteile im tief einstelligen Bereich, sodass die zweite "Zoo"-Staffel jetzt zu ProSieben Maxx abgeschoben wurde, wo freilich nur noch ein Bruchteil der anfänglichen Reichweite erzielt wird.

Immerhin verlief der Auftakt der neuen Staffel für den kleinen Sender durchaus zufriedenstellend: 250.000 Zuschauer sahen am Montag um 20:15 Uhr die erste Folge, bei der zweiten wurden 270.000 Zuschauer gezählt. In der Zielgruppe lag der Marktanteil zunächst bei 1,0 und schließlich bei guten 1,2 Prozent. Einzig die dritte Folge tat sich im weiteren Verlauf des Abends etwas schwerer und musste sich überraschend mit nur 0,7 Prozent Marktanteil zufriedengeben. Die Gesamt-Reichweite der Serie ging um 22:00 Uhr auf 190.000 Zuschauer zurück.

Mit Problemen hatte unterdessen am Montagabend Super RTL zu kämpfen, wo man es neuerdings noch einmal mit der "Dallas"-Neuauflage versucht. Mit Marktanteilen von 0,5 und 0,6 Prozent bei insgesamt rund 300.000 Zuschauern bewegten sich diese jedoch in der Zielgruppe weit unter dem Senderschnitt. RTL Nitro war mit seinen Doku-Reihen dagegen ungleich erfolgreicher und verbuchte mit "Medical Detectives" bis zu 620.000 Zuschauer. Der Marktanteil zog bis in den späten Abend hinein auf teils mehr als drei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen an.

Noch stärker war ZDFneo, wo "Inspector Barnaby" bis zu 4,0 Prozent beim jungen Publikum schaffte und mit zwei Folgen jeweils rund 1,3 Millionen Zuschauer verbuchte, nachdem "Bares für Rares" am Vorabend sogar 1,44 Millionen Fans vor den Fernseher lockte. Von solchen Werten blieb die Gameshow-Schiene bei RTLplus deutlich entfernt, doch auch hier gibt es gute Neuigkeiten: Zu Beginn der zweiten Staffel gelang dem "Familienduell" trotz des früheren Sendeplatzes mit 230.000 Zuschauern ein neuer Bestwert. Das "Glücksrad" wollten danach zunächst 190.000 Zuschauer und schließlich 210.000 Zuschauer sehen. Die Marktanteile bewegten sich in der klassischen Zielgruppe bei ordentlichen 0,9 beziehungsweise 0,8 Prozent.