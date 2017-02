Mäßiger "Jerks"-Start nach schwachem "Halligalli"

© maxdome / ProSieben / Andre Kowalski

Die zunächst bei Maxdome ausgestrahlte Comedy "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim hat bei ProSieben am späten Abend einen unspektakulären Auftakt hingelegt. Allerdings war der Sender schon den ganzen Tag über schwach auf der Brust.

Mit einem Tagesmarktanteil von nur 8,9 Prozent kann man nicht gerade behaupten, dass der Dienstag für ProSieben erfolgreich verlaufen wäre. Das gilt gewissermaßen auch für den Auftakt der Comedyserie "Jerks" mit Christian Ulmen und Fahri Yardim, die nur wenige Wochen nach ihrer Maxdome-Premiere am späten Abend erstmals im Free-TV zu sehen war. Auf dem Sendeplatz um 23:15 Uhr verzeichnete die erste Folge zwar einen soliden Marktanteil von 10,1 Prozent, doch schon mit der direkt im Anschluss gezeigten zweiten Folge ging der Wert auf mäßige 8,3 Prozent zurück.

Von den 640.000 Zuschauern, die den Serien-Auftakt verfolgten, blieben danach noch 470.000 Zuschauer bei der Stange. Ernüchternd fielen zuvor bereits die Quoten von "Circus HalliGalli" aus: Nachdem sich die Show vor einer Woche noch mit mehr als zehn Prozent Marktanteil aus der Pause zurückmeldete, mussten sich Joko und Klaas diesmal mit lediglich 8,5 Prozent sowie insgesamt 710.000 Zuschauern begnügen. Allerdings tat sich ProSieben schon im Vorfeld schwer - mit vier "Simpsons"-Wiederholungen erzielte der Sender jedenfalls durchweg einstellige Marktanteile, auch wenn im Laufe des Abends ein paar Zuschauer hinzukamen.

Doch die Probleme lagen am Dienstag längst nicht nur im Abendprogramm - auch tagsüber schnitt der Sender mitunter reichlich unspektakulär ab. Selbst die sonst so zugkräftigen Wiederholungen von "The Big Bang Theory" mussten sich teilweise mit gerade mal 6,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen. "2 Broke Girls" blieb im Vorfeld zudem ebenso einstellig wie die "Simpsons" am Vorabend. Und auch die Magazine "taff" und "Galileo" waren mit Werten von 10,6 und 10,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen allenfalls bedingt erfolgreich.

Auf einen erfolgreichen Abend blickt man unterdessen bei Proieben Maxx: Dort verzeichneten gleich drei Filme Quoten oberhalb des Senderschnitts. So brachte es "Jumper" um 20:15 Uhr auf einen Marktanteil von 1,2 Prozent bei insgesamt 240.000 Zuschauern, ehe sich "Die Herrschaft der Schatten" auf 1,5 Prozent steigerte. Zu später Stunde waren dann auch für "Awake" noch 1,2 Prozent in der Zielgruppe drin. Gegen RTL Nitro kam der Sender damit aber nicht heran: Dort lockte "Plattfuß in Hong Kong" zur besten Sendezeit gar 610.000 Zuschauer vor den Fernseher, die einem stolzen Marktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe entsprachen. "Gaballte Ladung - Double Impact" steigerte sich anschließend sogar auf satte 3,6 Prozent.