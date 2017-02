"Bachelor" legt wieder zu, "Limitless" leicht erholt

© RTL/Tom Clark

RTL kann sich nach dem Tiefstwert der Vorwoche wieder auf den "Bachelor" verlassen. Die Kuppelshow zeigte sich deutlich erholt und siegte in der Zielgruppe. Etwas besser als zuletzt lief's aber auch für "Limitless" bei ProSieben.

Aufatmen bei RTL: Nachdem "Der Bachelor" in der vorigen Woche so wenige Zuschauer erreichte wie noch nie, zog das Interesse an der Kuppelshow an diesem Mittwoch wieder an. 3,04 Millionen Zuschauer verfolgten die Sendung und damit wieder ähnlich viele wie in den ersten Wochen. In der Zielgruppe zog der Marktanteil binnen Wochenfrist um mehr als zweieinhalb Prozentpunkte auf starke 17,0 Prozent an: 1,87 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer bescherten dem Kölner Privatsender in dieser Altersklasse zugleich den Tagessieg.

Marktanteils-Trend: Der Bachelor



Gefragt war anschließend auch "Stern TV", das noch sehr gute 16,6 Prozent Marktanteil erzielte. Die erfolgreiche Primetime dürfte RTL auch deshalb gerade recht gekommen sein, weil man am Mittwoch tagsüber nicht allzu viel reißen konnte. Die beiden "Blaulichtreport"-Folgen hielten sich jedenfalls nur bei knapp mehr als zehn Prozent, "Verdachtsfälle - Spezial" lag anschließend ebenso wie "Unter uns", "Explosiv" und "Exclusiv" unter dieser Marke. Verlass war aber zumindest auf das Mittagsjournal "Punkt 12", das es auf 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen brachte.

In der Primetime hatte RTL dagegen keine allzu starke Konkurrenz zu fürchten, sieht man mal vom ARD-Drama "Katharina Luther" ab, das auch beim jungen Publikum gut ankam (DWDL.de berichtete). Die ProSieben-Serie "Limitless" konnte ihren Tiefstwert aus der Vorwoche, als der Marktanteil unter sechs Prozent gefallen war, aber zumindest hinter sich lassen und mit zwei Folgen nun Werte von 7,6 und 7,5 Prozent beim jungen Publikum erzielen. Insgesamt brachte es die erste Folge des Abends auf 1,29 Millionen Zuschauer, ehe bei einer weiteren Episode noch 1,18 Millionen vor dem Fernseher blieben.

"Lucifer" kam im weiteren Verlauf des Abends mit zwei Folgen schließlich noch auf Marktanteile von 7,7 und 9,9 Prozent in der Zielgruppe - weil die Daytime besser funktionierte, konnte ProSieben unterm Strich aber zumindest noch einen zweistelligen Marktanteil einfahren. Das schaffte Sat.1 nicht: Dort erzielten am Abend sowohl "21 Schlagzeilen" als auch "Norberts Zoo" nur Marktanteile von jeweils 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Vox verbuchte unterdessen zu Beginn des Abends mit einer neuen Folge von "Rizzoli & Isles" im Schnitt 2,23 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 7,4 Prozent in der Zielgruppe, musste danach aber Schritt für Schritt schwächere Quoten hinnehmen.