"Lehrer" vor Klum, aber neues Tief für "Triple Ex"

© RTL / Stefan Erhard

Die gute Nachricht für RTL: "Der Lehrer" holte sich am Donnerstag den Sieg vor "Germany's next Topmodel". Die schlechte: Für "Triple Ex" lief's danach noch etwas schlechter als vor einer Woche. "Modern Family" konnte am späten Abend nichts mehr reißen.

Bei RTL wird man an diesem Morgen mit gemischten Gefühlen auf die Quoten vom Donnerstag blicken: Während "Der Lehrer" das Staffel-Tief der Vorwoche hinter sich lassen konnte und den Tagessieg vor "Germany's next Topmodel" verbuchte, tat sich "Triple Ex" im weiteren Verlauf des Abends noch ein wenig schwerer als vor einer Woche. Von den etwas mehr als drei Millionen Zuschauern, die "Der Lehrer" zunächst verzeichnete, hielt die neue Sitcom um 21:15 Uhr nur noch 2,08 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.

Mit einer weiteren Folge kam "Triple Ex" schließlich sogar nicht über 1,68 Millionen Zuschauer hinaus - das waren noch einmal über 100.000 weniger als beim vor sieben Tagen aufgestellten Tief. In der Zielgruppe musste sich die Serie zu diesem Zeitpunkt mit gerade mal noch 10,3 Prozent Marktanteil begnügen, nachdem die erste Folge des Abends zuvor immerhin noch auf 12,7 Prozent gekommen war. "Der Lehrer" hatte zunächst mit 1,96 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sogar noch stolze 18,2 Prozent Marktanteil eingefahren - am Vorlauf lag's also nicht.

Marktanteils-Trend: Triple Ex



Und auch die Konkurrenz war nicht wirklich stärker: "Germany's next Topmodel" erzielte in dieser Woche nämlich einen Marktanteil von 15,6 Prozent in der Zielgruppe, nachdem es in den beiden vorherigen Wochen noch für jeweils mehr als 17 Prozent gereicht hatte. Insgesamt wollten 2,43 Millionen Zuschauer die Castingshow mit Heidi Klum sehen. "Kiss Bang Love" brachte es anschließend noch auf 1,16 Millionen Zuschauer sowie 12,7 Prozent Marktanteil, was zur Marktführerschaft vor RTL reichte, wo "Modern Family" zu später Stunde fast durchweg im einstelligen Bereich verharrte.

Gewohnt solide lief der Abend unterdessen für Sat.1 an: Eine neue Folge von "Criminal Minds" erreichte dort 2,44 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 11,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe eine Wiederholung direkt danach noch auf 10,7 Prozent kam. "Blindspot" konnte daran aber nur bedingt anknüpfen und blieb mit 8,8 Prozent Marktanteil blass. Vox fuhr derweil mit seinen Filmen sehr ordentlich und erzielte mit "Men in Black" zunächst 7,6 Prozent Marktanteil und schließlich mit "Harte Jungs" sogar 8,1 Prozent. Das Film-Duell mit kabel eins, wo "Im Auftrag des Teufels" gerade mal 4,4 Prozent erzielte, gewannen die Kölner damit locker.