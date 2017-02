Nächster Rekord: "Gefragt - gejagt" immer stärker

© ARD/Uwe Ernst

Das ARD-Quiz "Gefragt - gejagt" befindet sich derzeit auf der Überholspur und hat schon wieder einen Quoten-Rekord erzielt. Die Show bewegte sich auf Augenhöhe mit der ZDF-"SOKO". Abends lagen dafür die Mainzer vorne.

"Gefragt - gejagt" setzt seine Rekordjagd am ARD-Vorabend in diesen Tagen munter fort und konnte auch am Donnerstag wieder einen Bestwert verbuchen. 3,23 Millionen Zuschauer schalteten ab 18:00 Uhr ein, um die Rateshow mit Alexander Bommes zu sehen. Der bisherige Rekord konnte somit um über 100.000 Zuschauer überboten werden. Sehen lassen kann sich auch der Marktanteil, der bei starken 15,6 Prozent lag, was noch einmal ein ganzer Prozentpunkt mehr ist als der erst vor wenigen Tagen markierte Höchststand.

Langzeittrend: Gefragt - gejagt



Damit ist "Gefragt - gejagt" inzwischen auf jener Flughöhe unterwegs, auf der sich vor einigen Monaten schon "Wer weiß denn sowas?" bewegte. Hinzu kommt, dass sich das Quiz auf Augenhöhe mit der "SOKO Stuttgart" bewegte, die wegen des Wintersports in dieser Woche jedoch ein paar Minuten später begann als üblich. 3,37 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 15,2 Prozent standen hier auf der Uhr. Mit Blick aufs junge Publikum setzte sich die ARD-Show zudem klar gegen den ZDF-Krimi durch: Während "Gefragt - gejagt" mit einem Marktanteil vo 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte, schaffte die "SOKO" nur 4,7 Prozent.

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" konnte mit den Quoten Show allerdings nicht mithalten und musste sich direkt danach mit nur 3,9 Prozent Marktanteil begnügen. Insgesamt kamen dem Ersten fast 600.000 Zuschauer abhanden - angesichts von 2,65 Millionen Zuschauern sowie 10,1 Prozent Marktanteil kann man bei der ARD aber dennoch recht zufrieden sein. In der Primetime setzte sich unterdessen das ZDF durch: Dort fuhr "Kölle Alaaf" mit 4,78 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 15,6 Prozent den Gesamt-Sieg vor der ARD-Reihe "Die Füchsin" ein, die es mit einer neuen Folge auf 4,29 Millionen Zuschauer brachte.

Im weiteren Verlauf des Abends fielen die Marktanteile des Ersten schließlich in den einstelligen Bereich. "Kontraste" kam nach dem Krimi schon nicht über 2,44 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,3 Prozent hinaus und auch ein Best Of von "Inas Nacht" tat sich ab 22:45 Uhr mit nur 1,08 Millionen Zuschauern sowie 6,0 Prozent Marktanteil schwer. "Markus Lanz" kam im Zweiten hingegen zu später Stunde noch auf 1,79 Millionen Zuschauer, die guten 13,8 Prozent Marktanteil entsprachen.