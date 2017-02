RTL II mit "Ghostbusters" deutlich vor Sat.1-Shows

© RTL II

Der Freitagabend stand bei RTL II ganz im Zeichen der "Ghostbusters". Das gefiel dem Publikum: Für die Filme lief es deutlich besser als für das Showprogramm von Sat.1. Bei Vox gab es unterdessen am Nachmittag neue Bestwerte zu vermelden.

Mit einem Doppelpack der "Ghostbusters" traf RTL II am Freitagabend den Geschmack vieler Zuschauer. Den ersten Teil schalteten zur besten Sendezeit im Schnitt 900.000 Zuschauer in der Zielgruppe ein. RTL II erreichte damit einen Marktanteil von genau neun Prozent und bewegte sich damit klar über dem Senderschnitt. Der zweite Teil brachte es im Anschluss mit 660.000 Zuschauern dann sogar auf 9,2 Prozent. Auch insgesamt schlugen sich die "Ghostbusters" wacker: Zunächst sahen 1,32 Millionen Zuschauer zu, für den zweiten Teil blieben 900.000 Zuschauer dran. "Die Gheistervilla" brachte es nach Mitternacht dann übrigens mit 380.000 Zuschauern noch auf stolze 11,4 Prozent in der Zielgruppe.

All das sind Werte, von denen Sat.1 an diesem Freitag wieder nur träumen durfte. Die zweite Ausgabe der neuen Show "So tickt der Mensch" verlor sogar noch Zuschauer und musste sich mit 1,02 Millionen zufrieden geben, was gerade einmal 3,2 Prozent entspricht. In der Zielgruppe schalteten dabei nur 600.000 Zuschauer ein. Sat.1 kam damit wie in der Vorwoche nicht über miese 5,9 Prozent hinaus. "Mindmagic – Die perfekte Illusion" konnte im Anschluss immerhin nahezu alle Zuschauer halten, ausreichend viele waren es für einen Sender wie Sat.1 aber eben auch später am Abend nicht. 580.000 Zuschauer reichten so auch nur für genau sechs Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,03 Millionen Zuschauer ein. Danach ging es für Sat.1 noch weiter nach unten: "Old Ass Bastards" brachte es auf 4,7 Prozent, "Sechserpack" erreichte anfangs sogar nur katastrophale 3,7 Prozent.

Vox drehte derweil bereits am Nachmittag auf. "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erreichte dort insgesamt 1,09 Millionen Zuschauer und damit so viele wie zuvor noch nicht. In der Zielgruppe gab es zwar keinen neuen Rekord, mit 480.000 Zuschauern und 12,4 Prozent lief es für Vox aber dennoch äußerst beachtlich. So auch anschließend für "Zwischen Tüll und Tränen", das mit 500.000 Zuschauern in der Zielgruppe einen Marktanteil von 11,8 Prozent einfuhr. Auch hier sahen insgesamt 1,09 Millionen zu. "Die Shopping Queen" verfehlte um 15:00 Uhr zwar haarscharf die Millionenmarke, kann sich angesichts von 990.000 Zuschauern und insgesamt bereits 7,3 Prozent aber dennoch sehen lassen. In der Zielgruppe schalteten dabei 500.000 Zuschauer ein. Mit 13,3 Prozent erreichte "Shopping Queen" dort einen neuen Jahresbestwert.

Zuschauer-Trend: 4 Hochzeiten und eine Traumreise 2017





In der Primetime tun sich die Kölner freitags allerdings weiterhin schwer. "Law & Order: Special Victims Unit" legte dort zwar wie gewohnt im Verlauf des Abends zu. Gut sind 3,5 Prozent, die mit der ersten Folge in der Zielgruppe erreicht wurden, deshalb aber trotzdem noch nicht. 350.000 Zuschauer sahen die erste Folge in der Zielgruppe, insgesamt waren es 790.000 Zuschauer. Die zweite legte dann auf 1,06 Millionen Zuschauer zu, in der Zielgruppe ging es auf 540.000 Zuschauer und 5,3 Prozent nach oben. Die nächsten beiden Folgen hielten im Schnitt diese Zuschauerzahlen, konnten angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit aber auf 6,0 und 7,3 Prozent in der Zielgruppe bessern.