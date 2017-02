RTL Nitro überzeugt mit Crime-Schiene am Freitag

© RTL

"Medical Detectives" und "Anwälte der Toten" überzeugen nicht nur zur besten Sendezeit, sondern punkten auch mit der anschließenden Wiederholung bei RTL Nitro. Zufrieden sein darf man auch bei Sat.1 Gold, das mit dem "Bullen von Tölz" doppelt punktete.

Lange suchte RTL Nitro nach einer Lösung für den Freitagabend, mit den Crime-Formaten, die seit einigen Wochen dort gezeigt werden, scheinen die Kölner nun tatsächlich ein glückliches Händchen bewiesen zu haben. Auch an diesem Freitag lief es für den Spartenkanal wieder gut. "Medical Detectives" brachte es zum Start in den Abend bereits auf 210.000 Zuschauer und 2,1 Prozent in der Zielgruppe; die zweite Folge legte sogar bereits auf 260.000 Zuschauer und 2,6 Prozent hinzu. Insgesamt entschieden sich zur besten Sendezeit 390.000 Zuschauer für die Doku-Reihe, im Anschluss waren 430.000 Zuschauer dabei.

Richtig gut lief es dann auch im Anschluss für "Anwälte der Toten – Rechtsmediziner decken auf", das von 510.000 Zuschauern gesehen wurde und damit insgesamt bereits gute 1,8 Prozent erreichte. In der Zielgruppe sorgten 270.000 Zuschauer für tolle 2,9 Prozent. Als RTL Nitro dann ab 23:00 Uhr einfach noch einmal alle Formate der Primetime wiederholte, gingen die Zuschauerzahlen dann nicht etwa nach unten, sondern blieben stabil gut. "Medical Detectives" brachte es noch einmal auf 390.000 und 430.000 Zuschauer und kletterte in der Zielgruppe auf Marktanteile von 2,8 und 3,5 Prozent. Die "Anwälte der Toten" ermittelten deutlich nach Mitternacht vor 180.000 Zuschauern in der Zielgruppe. Damit erreichte RTL Nitro nicht nur starke 5,1 Prozent, sondern landete zu diesem Zeitpunkt auch vor kabel eins, wo eine "Castle"-Wiederholung von 140.000 Zuschauern beziehungsweise 4,0 Prozent gesehen wurde.

Zufrieden sein darf man auch im Hause Sat.1 Gold. "Der Bulle von Tölz" ermittelte dort mit der Folge "Bulle und Bär" zur besten Sendezeit vor insgesamt 530.000 Zuschauern und erzielte damit 1,7 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 180.000 Zuschauer ein, womit Sat.1 Gold bereits gute 1,8 Prozent erzielte. Als die Folge um Mitternacht dann noch einmal wiederholt wurde, erreichte Sat.1 Gold mit dem "Bullen von Tölz" dann noch einmal 100.000 Zuschauer und sogar 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Dazwischen unterhielt "Wolffs Revier" zunächst 90.000 und dann 130.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit Sat.1 Gold Marktanteile von 1,0 und 1,8 Prozent markierte. Insgesamt sahen 180.000 Zuschauer die erste und 250.000 Zuschauer die zweite Folge.

Schön lief es für den Disney Channel, der den nächsten Disney-Kinofilm aus dem Schrank holte und mit "Lilo & Stitch" im Schnitt 370.000 Zuschauer erreichte. In der Zielgruppe schalteten 200.000 Zuschauer ein, womit der Disney Channel 2,0 Prozent erzielte. "Disney Magic Moments" brachte es danach noch auf 1,4 Prozent – "Die Goldbergs" sendeten im Anschluss daran aber an den Zuschauern vorbei. Die erste Folge brachte es auf gerade einmal 10.000 Zuschauer und 0,2 Prozent, bei der zweiten sahen weniger als 10.000 Zuschauer zu. Zumindest der Marktanteil war mit 0,1 Prozent aber noch im messbaren Bereich. Insgesamt sahen 60.000 Zuschauer die erste Folge, bei der zweiten halbierte sich dieser Wert. Nanny Fine ließ die Marktanteile anschließend wieder auf 0,6 und 1,4 Prozent in der Zielgruppe steigen.

Nachdem die Quoten für "Frau Temme sucht das Glück" in dieser Woche bereits im Ersten eingebrochen sind, konnte auch One mit der Serie nicht mehr viel reißen. Die Wiederholung der aktuellen Folge sahen zur besten Sendezeit insgesamt gerade einmal 80.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 30.000 Zuschauer ein, womit One 0,3 Prozent erzielt wurden. "Young and Promising" lief im Anschluss dann wieder so mies wie beim Auftakt und musste sich mit 0,0 bis 0,1 Prozent zufrieden geben. Besser sah es bei ZDFneo aus. "Lewis" unterhielt dort eingangs 910.000 Zuschauer und erzielte damit insgesamt 2,8 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 130.000 Zuschauer ein, was 1,3 Prozent entspricht. "Agatha Raisin" sahen anschließend 200.000 Zuschauer, was 2,0 Prozent entspricht. Die zweite Folge sorgte mit 180.000 Zuschauern für 2,1 Prozent. Insgesamt sahen zunächst 720.000 Zuschauer zu, bei der zweiten Folge waren es eine halbe Million und 2,0 Prozent.