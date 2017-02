ZDFneo-Experiment aus Quotensicht gescheitert

© ZDF/Frank Dicks

"Bist Du 50.000 Euro wert?", fragte ZDFneo am Samstagabend in seinem neuen Sozialexperiment. Das Interesse daran war jedoch äußerst verhalten. Auch Tele 5 hatte am Samstagabend mit "Boy Machine" an seinem 90er-Tag kaum eine Chance.

Es ist ohne Frage ein spannendes Experiment, das ZDFneo am Samstagabend ablieferte, als eine Jury über die Frage "Bist Du 50.000 Euro wert?" entscheiden durfte. Doch so spannend das Sozialexperiment auch klingen mag, die Zuschauer konnte ZDFneo damit nicht zu sich locken. Gerade einmal 140.000 Zuschauer schalteten die von Jochen Schropp moderierte Sendung um 22:00 Uhr ein. ZDFneo erzielte damit gerade einmal ein halbes Prozent. Auch in der Zielgruppe brachte es "Bist Du 50.000 Euro wert?" nur auf ein halbes Prozent. Hier schalteten, immerhin halbwegs passend zum Sendungstitel, 50.000 Zuschauer ein.

Überhaupt tat sich ZDFneo am Samstagabend schwer, denn auch "Ein verlockendes Spiel" lief zur besten Sendezeit zuvor kaum besser. 160.000 Zuschauer schalteten den Film ein, womit ebenfalls nur ein halbes Prozent erreicht wurde. In der Zielgruppe enttäuschte der Film mit 70.000 Zuschauern und 0,7 Prozent. Erst am fortgeschrittenen Abend gab es dann Grund zur Freude, als "Kill Bill – Volume 1" immerhin 230.000 Zuschauer erreichte. Insgesamt steigerte sich ZDFneo dadurch auf 1,8 Prozent; in der Zielgruppe ging es mit 120.000 Zuschauern gar auf 2,3 Prozent nach oben.

Richtig gut lief es unterdessen für den Disney Channel. Nachdem der erste Teil am Freitagabend bereits punktete, legte "Lilo & Stitch 2: Stitch völlig abgedreht". In der Zielgruppe sahen 230.000 Zuschauer den Animationsfilm, womit der Disney Channel zur besten Sendezeit tolle 2,4 Prozent erzielte. Insgesamt schalteten 400.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 1,3 Prozent entspricht. Bei Super RTL wurde "Monster House" derweil von 2700.000 Zuschauern in der Zielgruppe gesehen, womit die Kölner 2,8 Prozent der Zuschauer erreichten. Insgesamt schalteten 610.000 Zuschauer ein. "Star Wars: The Clone Wars" tat sich anschließend mit mehreren Folgen deutlich schwerer und erreichte zwischen 1,0 und 1,7 Prozent in der Zielgruppe.

Tele 5 war dagegen am Samstagabend mit seiner 90er-Programmierung völlig chancenlos. Die schwedische Serie "Boy Machine" rund um eine Boyband, die im besagten Jahrzehnt erfolgreich waren und es nun noch einmal wissen wollen, wurde zunächst nur von 90.000 Zuschauern gesehen. In der Zielgruppe sahen 40.000 Zuschauer die erste Folge, was 0,5 Prozent entspricht. Überzeugt waren die ohnehin schon nur wenigen Zuschauer aber wohl nicht: Die weiteren drei Folgen hatten in der Zielgruppe jeweils nur 20.000 Zuschauer und kamen damit nicht über miese 0,2 Prozent hinaus. Insgesamt sahen 50.000 Zuschauer die Folgen 2 und 3, ehe die vierte Folge von 70.000 Zuschauern gesehen wurde. Auch hier erreichte Tele 5 nur noch 0,2 Prozent.

Am erfolgreichsten war Tele 5 mit seiner 90er-Programmierung noch am Vorabend, als der Spielfilm "Super Mario Bros" auf dem Programm stand. Der Klassiker wurde von 200.000 Zuschauern gesehen, womit Tele 5 im Schnitt 0,8 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer ein. Mario, Luigi und Co. erzielten damit immerhin einen guten Marktanteil von 1,3 Prozent. "Anatomie" unterhielt am späten Abend nach "Boy Machine" derweil insgesamt 190.000 Zuschauer. In der Zielgruppe waren 70.000 Zuschauer dabei, was einem Marktanteil von 0,9 Prozent entspricht.