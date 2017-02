Staffel-Rekorde für "Voice Kids" und "Biggest Loser"

© Sat.1

Für Sat.1 lief der Sonntag erfolgreich - zumindest ab dem Vorabend stimmten die Quoten. Sowohl "The Biggest Loser" als auch "The Voice Kids" markierten mit jeweils mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe neue Staffel-Rekorde.

"The Voice Kids" entwickelt sich auf dem neuen Sendeplatz am Sonntagabend weiterhin prächtig und konnte in dieser Woche sogar deutlich zulegen. Die Castingshow markierte mit 1,64 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent in der Zielgruppe einen neuen Staffel-Bestwert. Damit war Sat.1 mit seiner Sendung der stärkste "Tatort"-Verfolger beim jungen Publikum. Insgesamt schalteten 2,92 Millionen Zuschauer ein - auch das waren ein paar mehr als in den zurückliegenden Wochen.

Das Show-Duell mit "Kitchen Impossible" konnte Sat.1 letztlich also klar für sich entscheiden, auch wenn man bei Vox freilch ebenfalls außerordentlich zufrieden sein kann. Auch ohne die Unterstützung von Tim Mälzer verbuchte "Kitchen Impossible" wieder einen überzeugenden Marktanteil von 11,4 Prozent in der Zielgruppe bei insgesamt 1,82 Millionen Zuschauern. "Prominent!" hielt danach noch 1,09 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und schaffte 11,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Für Sat.1 gab's dagegen im Anschluss an "The Voice Kids" nicht allzu viel zu holen, doch mit einem Marktanteil von 8,2 Prozent in der Zielgruppe war die Wiederholung der neuen Panelshow "So tickt der Mensch" zumindest erfolgreicher als die am Freitagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlte Erstausstrahlung. Gute Nachrichten kommen indes vom Vorabend, wo "The Biggest Loser" ein neues Staffel-Hoch gelang. Auf starke 14,1 Prozent zog der Marktanteil beim jungen Publikum an, das waren über eineinhalb Prozentpunkte mehr als zuletzt.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser



Insgesamt konnten sich 2,16 Millionen Zuschauer für das Abspeck-Format begeistern, sodass auch hier der bisherige Bestwert in den Schatten gestellt wurde. RTL kam ab 19:05 Uhr mit "Vermisst" zwar auf 4,28 Millionen Zuschauer, blieb mit nur 12,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe jedoch vergleichsweise blass. Auch "Galileo" blieb bei ProSieben mit 9,8 Prozent Marktanteil ein ganzes Stück von den guten "Biggest Loser"-Quoten entfernt. Um ein Haar wäre Sat.1 am Sonntag sogar Tagesmarktführer geworden: Mit 9,5 Prozent lag der Sender nur knapp hinter RTL und ProSieben, die ebenfalls einstellig blieben.