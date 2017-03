ZDFneo so stark wie nie, RTL Nitro überholt DMAX

© ZDFneo

RTL II, aufgepasst: Beim Gesamtpublikum lag ZDFneo im Februar nicht mal mehr einen halben Prozentpunkt hinter dem Privatsender - und unter den Kleinen setzte sich der Mainzer Sender selbst beim jungen Publikum erstmals gegen RTL Nitro und DMAX durch...

ZDFneo bleibt der Überflieger unter den kleinen Fernsehsendern und konnte im Februar erneut Rekord-Quoten einfahren. Mit einem durchschnittlichen Gesamt-Marktanteil von 2,7 Prozent verbesserte sich der Sender gegenüber Januar um 0,2 Prozentpunkte und lag damit gerade mal noch 0,4 Prozentpunkte hinter RTL II. Dass auch der ARD-Sender One mit einem Marktanteil von 0,5 Prozent einen Bestwert verzeichnete, verblasst angesichts der starken Neo-Zahlen. Vor allem die starken Krimis, die mehrfach pro Woche meist mehr als eine Million Zuschauer in der Primetime vor den Fernseher locken, machen sich hier bemerkbar. Hinzu kommen die quotenstarken Wiederholungen, mit denen ZDFneo am Vorabend zeitweise sogar schon mal das ProSieben-Magazin "Galileo" hinter sich lassen konnte.

Und damit nicht genug: Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war ZDFneo im Februar so stark wie noch nie. Hier konnte der erst im Dezember aufgestellte Rekord noch einmal um 0,2 Prozentpunkte überboten werden, sodass der Marktanteil nun bei satten 1,9 Prozent lag. Damit landete ZDFneo erstmals auch beim jungen Publikum an der Spitze der Kleinen, sieht man mal von Super RTL mit seinem Fokus aufs Kinderprogramm in der Daytime ab. Der bisherige Spitzenreiter DMAX musste sich diesmal hingegen nur mit dem dritten Platz begnügen, weil RTL Nitro der höchste Monatswert seit fast zwei Jahren gelang. Starke 1,8 Prozent verzeichnete der Männersender aus Köln, während DMAX stabil bei 1,7 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert verharrte.

In der Kernzielgruppe der 14- bis 59-jährigen Männer verzeichnete RTL Nitro unterdessen wie schon im Januar sehr gute 2,2 Prozent Marktanteil. Erfolgreichster Tag des Monats war der 14. Februar, als in der Männer-Zielgruppe sogar stolze 3,6 Prozent erzielt wurden. Verlassen konnte sich der Sender aber auch auf "Takeshi's Castle", das kürzlich aus dem Stand bis zu 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte. Der vor weniger als einem Jahr gestartete Sender RTLplus gab im Februar hingegen wieder leicht ab und fiel mit einem Marktanteil von 0,9 Prozent unter die Ein-Prozent-Hürde. Das reichte aber schon, um sich gegen Tele 5 durchzusetzen, das wie schon in den vorherigen Monaten auf einen Marktanteil von 0,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahresmonats lag.

MA 14-49

+/-

Vormonat

+/-

Feb 16 MA gesamt

Super RTL

2,0

-0,3

+/-0

1,6 ZDFneo 1,9

+0,4

+0,8

2,7

RTL Nitro

1,8

+0,1

+0,2

1,5 DMAX 1,7

+/-0

-0,3

1,0

ZDFinfo

1,4

+0,1

+0,2

1,2

N24

1,3

+/-0

-0,2

1,1 Disney Channel

1,3

+0,2

+0,1

0,9

ProSieben Maxx

1,2

+/-0

+0,2

0,7

Sat.1 Gold

1,2

+/-0

-0,1

1,3

Sixx 1,1 +/-0 -0,2 0,7 Comedy Central (14-2 Uhr)

1,1

+/-0

--

0,4

n-tv 1,0 -0,2 -0,1 1,1 Viva (6-14 Uhr)

1,0

+0,2

--

0,4

Sport1

0,9

+0,1 -0,1

0,9

RTLplus 0,9 -0,1 -- 0,8 3sat 0,8

+/-0

+0,1

1,3

Tele 5

0,8

+/-0

-0,2

0,9

Nickelodeon 0,8

+0,1

--

0,6

Arte 0,7

-0,1

+0,1

1,1

Phoenix 0,7

-0,2

+/-0

1,0

One 0,4

+/-0 +0,1 0,5

TLC 0,4

+/-0

+/-0

0,3

Deluxe Music

0,4

+/-0

--

0,2 Eurosport 0,3

-0,2

-0,1

0,6 kabel eins Doku

0,3

+0,1

--

0,2

Servus TV

0,2

+/-0

+/-0

0,2



Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Enttäuschend fallen auch die Quoten von Sixx aus: Zum zweiten Mal in Folge musste der Frauensender einen Marktanteil von 1,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe hinnehmen. Damit bewegt sich Sixx aktuell auf jenem Quoten-Niveau, das man zuletzt vor etwa vier Jahren gewohnt war - die zwischenzeitliche Bestmarke von 1,7 Prozent, die aus dem Jahr 2015 datiert, ist also in weite Ferne gerückt. Im Februar fiel Sixx zudem erneut hinter ProSieben Maxx und Sat.1 Gold zurück. Der neue Sender kabel eins Doku verbesserte sich unterdessen auf einen Marktanteil von 0,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, scheint dem ZDFinfo aber nicht zu schaden. Mit stolzen 1,4 Prozent Marktanteil wiederholte der öffentlich-rechtliche Sender im Februar seinen Rekordwert aus dem Oktober.

Kinderkanal klar in Front, Disney Channel berappelt sich

Erfolgreichster Kindersender war auch im Februar wieder der öffentlich-rechtliche Kika. Mit einem Marktanteil von 21,8 Prozent baute der Sender bei den 3- bis 13-jährigen Zuschauern seinen Wert gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozentpunkte aus. Damit lief's so gut wie seit Oktober nicht mehr. Der Kika führt damit das Ranking selbst dann an, wenn man die Zahlen von Super RTL und dem Timeshift-Sender Toggo Plus zusammenrechnet. Beide Sender aus Köln erreichten im Februar übrigens über einen Prozentpunkt weniger als Super RTL allein vor einem Jahr. Der Disney Channel verbesserte sich indes um 0,9 Prozentpunkte und kam mit 9,4 Prozent Marktanteil auf den besten Wert seit September.

Beim Blick auf die abendlichen Quoten gab es hingegen kaum Veränderungen: Während sich Super RTL in der Primetime von 1,8 auf 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte, ging es für den Disney Channel im Gegenzug um 0,1 Prozentpunkte auf genau einen Prozent Marktanteil nach unten. Damit war der Sender jedoch ein gutes Stück von den Werten entfernt, die man noch in der zweiten Jahreshälfte 2016 gewohnt war.

MA 3-13

+/-

Vormonat

+/-

Feb 16 MA 14-49

20:15-0:00 Kika

21,8 +1,8 +1,3

-- Super RTL inkl. Toggo Plus 20,5

-0,2

-1,2

1,9

Disney Channel

9,4

+0,9

-0,7

1,0

Nickelodeon 7,6

+0,1 -0,5 0,4

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Berücksichtigt wird die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 20:15 Uhr. / * Primetime bei Super RTL ohne Toggo Plus. Quelle: DWDL.de-Recherche

Franken-Fastnacht hilft BR, auch WDR legt zu

Marktführer unter den Dritten Programmen war auch im Februar wieder das MDR Fernsehen, das mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent im Sendegebiet jedoch auf den schwächsten Wert seit August kam. Gegenüber dem Vorjahresmonat ging's sogar um 0,6 Prozentpunkte nach unten. Gewinner waren vor allem jene Sender, die auf Karneval und Fastnacht setzten: So steigerte etwa das BR Fernsehen seinen Marktanteil um 1,1 Prozentpunkte auf starke 8,5 Prozent und landete im Dritten-Ranking auf dem dritten Rang - hier machte sich besonders die erfolgreiche "Fastnacht in Franken" bemerkbar, die kürzlich in Bayern mehr als jeden zweiten Zuschauer erreichte. Deutlich oben ging's aber auch für WDR, HR und SWR, deren Sendegebiete ebenfalls Narren-Hochburgen sind.

MA

ab 3

+/-

Vormonat MDR 9,2 -0,4 BR

8,5 +1,1

NDR 7,9

-0,1

SWR 7,4

+0,4 WDR 7,1

+0,6

HR 6,8 +0,8 RBB

5,7

+0,1



Marktanteile jeweils im eigenen Sendegebiet. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Februar-Quoten im Pay-TV

Die auf der Sky-Plattform vertretenen Sender brachten es im Februar auf einen durchschnittlichen Marktanteil von 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das entsprach einem deutlichen Plus von 0,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat. Insbesondere die Bundesliga präsentierte sich in guter Form: Die Marktanteile von Einzelspielen und Konferenz lagen am Samstagnachmittag bei bis zu 15,2 Prozent in der Zielgruppe, die höchste Reichweite wurde am 20. Spieltag gemessen - an diesem Tag schalteten 1,55 Millionen Fans ein. All jene, die in Bars und Kneipen zusahen, sind in diesen Zahlen wie immer noch nicht vertreten.

Blickt man auf die Fiktion, so war erneut "The Walking Dead" die erfolgreichste Serie. Bis zu 390.000 Zuschauer waren bei den Erstausstrahlungen am Montagabend dabei, in der Zielgruppe konnte FOX mehrfach einen starken Marktanteil von 2,9 Prozent verbuchen. Die Spielfilme von Sky hielten hier nicht mit, doch zumindest "London Has Fallen" war mit 310.000 Zuschauern auf ähnlicher Flughöhe unterwegs. Dahinter folgten die Premieren von "Batman v. Superman: Dawn of Justice" mit 190.000 Zuschauern sowie "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln" mit 180.000 Zuschauern bei Sky Cinema.