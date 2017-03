Das Erste: Pokal-Ersatzprogramm kann nichts reißen

© WDR

Weil die DFB-Pokalpartie zwischen Dortmund und Lotte kurzfristig abgesagt worden ist, musste Das Erste am Dienstag spontan umplanen. Ein stattdessen gezeigter "Tatort" erwies sich aber nicht als Quotengarant, doch auch das ZDF hatte Probleme.

Es war schon ein skurriles Bild: Kurz vor der Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen Dortmund und Lotte wurde die Partie am Dienstag abgesagt. Aufgrund von Regen und Schneefall war der Platz unbespielbar. Das war nicht nur für die beiden Mannschaften ungünstig, sie hatten sich schließlich schon auf das Match vorbereitet, auch Das Erste stand plötzlich vor großen Problem, denn schließlich konnte man nun die nächsten Stunden nicht mehr mit Fußball füllen. Und so standen Alexander Bommes und Mehmet Scholl vor der Kamera und mussten Zeit überbrücken, weil man beim Sender erst nach einem geeigneten Ersatzprogramm suchen musste.

Die Wahl fiel dann schließlich auf eine neun Jahre alte "Tatort"-Ausgabe - die kam letztlich beim Publikum aber nicht gut an, wohl auch, weil die meisten Zuschauer natürlich etwas anderes erwartet hatten. 2,12 Millionen Zuschauer sahen sich den Krimi ab 21 Uhr an, der Marktanteil lag bei schwachen 7,2 Prozent. Und auch beim jungen Publikum blieb der "Tatort" bei 4,7 Prozent hängen.

Doch aber noch einmal kurz zurück zum abgesagten Pokalspiel, denn auch für die Berichterstattung gibt es ausgewiesene Zuschauerzahlen. Ab 20:15 Uhr sahen 4,15 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil betrug 12,8 Prozent, beim jungen Publikum waren sehr gute 12,2 Prozent drin. Die halbe Stunde zwischen 20:30 und 21 Uhr kam schließlich noch auf 4,09 Millionen Zuschauer - Das Erste behalf sich unter anderem mit einer ausführlichen Analyse des zuvor gelaufenen Pokalspiels sowie Diskussionen vor Ort, unter anderem mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Auch damit kam Das Erste noch auf 12,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 12,0 Prozent bei den jungen Zuschauern. Hätte es der Wettergott also gut mit dem Spiel gemeint, hätte wohl auch Das Erste über den ganzen Abend hinweg schöne Werte eingefahren.

Doch nicht nur Das Erste hatte am Dienstag mit Problemen zu kämpfen. Das ZDF, in der Annahme eines Fußball-Spiels im Gegenprogramm, zeigte nicht wie üblich einen Krimi, sondern eine Komödie und überzeugte nur bedingt. Zwar sahen sich immerhin 3,17 Millionen Menschen "Wir haben gar kein Auto" an, der Marktanteil lag aber nur bei 9,8 Prozent. Es war übrigens die einzige ZDF-Sendung nach 15 Uhr, die einen einstelligen Marktanteil eingefahren hat. Beim jungen Publikum sah es mit 4,0 Prozent ebenfalls nicht gut aus.

Den Tagessieg konnte sich das ZDF dennoch sichern: Die "Rosenheim-Cops" unterhielten am Vorabend 5,09 Millionen Menschen und bescherten dem Sender damit starke 16,9 Prozent Marktanteil - keine andere Sendung kam am Dienstag auf noch mehr Zuschauer. Im Ersten gelang derweil "Gefragt - gejagt" erneut der Sprung über die 10-Prozent-Hürde beim jungen Publikum: 10,2 Prozent erreichte die Quizshow bei den 14- bis 49-Jährigen. Erst in der vergangenen Woche stellte die Sendung mit 10,9 Prozent in dieser Altersklasse einen neuen Rekord auf. 2,94 Millionen Menschen sorgten insgesamt für 14,2 Prozent Marktanteil.