Schweighöfer beschert Sat.1 stärksten Film seit 2014

© 2016 Warner Brothers

Sat.1 hat mit seinem Dienstags-Film "Frau Ella" starke Zuschauerzahlen eingefahren, zur besten Sendezeit lag man sogar vor der gesamten Konkurrenz. Der Streifen mit Matthias Schweighöfer war zudem der erfolgreichste Dienstags-Film seit drei Jahren.

Matthias Schweighöfer hat Sat.1 am Dienstag zu richtig guten Quoten verholfen: Der Film "Frau Ella", in dem er neben Ruth Maria Kubitschek und Anna Bederke eine Hauptrolle spielt, kam auf 2,96 Millionen Zuschauer - schon das ist ein fantastischer Wert, verglichen mit den Reichweiten, die die Filme in Sat.1 sonst so erzielen. 1,56 Millionen Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt, das bescherte Sat.1 starke 14,7 Prozent Marktanteil und nicht nur die Marktführerschaft zu dieser Zeit, sondern auch den besten Wert eines Dienstags-Films seit knapp drei Jahren. Im März 2014 lief es zuletzt für "Die Hebamme" (22,8 Prozent) besser.

Der starke Film strahlte dann auch auf das Nachfolgeprogramm aus: "Akte" erreichte 1,48 Millionen Menschen und damit die höchste Reichweite unter Claus Strunz. Auch der Marktanteil beim jungen Publikum lag mit 10,0 Prozent deutlich über den Werten aus den vergangenen Wochen. Zuletzt erzielte "Akte" Mitte September einen zweistelligen Marktanteil in der Zielgruppe.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei ProSieben, wo sämtliche Formate in der Primetime zweistellige Marktanteile eingefahren haben. Selbst "jerks" hielt sich ab 23:15 Uhr mit zwei Folgen bei 10,0 und 10,9 Prozent - in der vergangenen Woche fiel die zweite Folge ja noch auf 8,3 Prozent ab. "Circus Halligalli" kam zuvor auf 840.000 Zuschauer und 10,4 Prozent Marktanteil. Die Werte der "Simpsons" schwankten zuvor zwischen 10,7 und 12,3 Prozent.

Solide wie immer präsentierte sich bei RTL "Bones". Zwei Folgen der Knochenjägerin kamen auf 2,46 und 2,50 Millionen Zuschauer, mit 13,3 und 13,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern wird man in Köln zufrieden sein. Die Probleme liegen woanders: "CSI: Den Tätern auf der Spur" fiel danach auf 11,9 Prozent zurück, "Person of Interest" erreichte sogar nur noch 10,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.