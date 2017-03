Nächster Neustart bei RTL II geht baden

© RTL II

Mit der neuen Abspeckdoku "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" hat RTL II zum Auftakt keine guten Quoten eingefahren, davor verlor auch "All Inclusive" viele Zuschauer. Kabel eins hat derweil weiter Probleme mit dem "Hankenhof", die "Ewigen Helden" von Vox sind stabil.

Erst am Montag ist bei RTL II das neue Format "Ich liebe einen Promi" gestartet und gefloppt: Zum Start reichte es nur zu mageren 1,9 Prozent Marktanteil (DWDL.de berichtete). Am Dienstag hat der Sender erneut ein neues Format auf Sendung geschickt und ist damit ebenfalls baden gegangen: "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" sahen sich ab 22:15 Uhr nur 480.000 Menschen an, der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei enttäuschenden 4,3 Prozent.

Doch die Probleme fingen schon viel früher an: "All Inclusive", vor sieben Tagen mit 6,1 Prozent Marktanteil noch recht solide gestartet, fiel in dieser Woche auf nur noch 5,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite lag bei 840.000 Menschen, binnen Wochenfrist gingen dem Format damit rund 130.000 Zuschauer verloren. Zu allem Übel kommt hinzu, dass auch "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" am Dienstag mit 6,3 und 6,5 Prozent Marktanteil einen vergleichsweise schwachen Tag erwischten.

Überhaupt nicht von der RTL-II-Schwäche profitieren konnte kabel eins: Dort kam "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" zwar auf 1,12 Millionen Zuschauer und damit deutlich mehr als "All Inclusive", mit 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe rutschte das Format aber auf ein neues Tief ab. Schon in den vergangenen Wochen lief es mit Werten zwischen 4,0 und 4,8 Prozent nicht gut. Vox dagegen konnte sich mit seinen "Ewigen Helden" relativ konstant halten: 1,43 Millionen Zuschauer sahen sich die neueste Folgen an, das waren wieder etwas mehr als noch vor einer Woche. Bei den 14- bis 49-Jährigen holte das Format 7,2 Prozent Marktanteil.

Einen richtig guten Tag erwischte übrigens der ARD-Spartensender One. "Miss Fishers mysteriöse Todesfälle" kam dort zur besten Sendezeit auf 590.000 Zuschauer und 1,8 Prozent Marktanteil. "Mord mit Aussicht" landete danach bei 520.000 Zuschauern und 1,7 Prozent. Beim jungen Publikum holten die zwei Formate ebenfalls gute 1,9 und 1,7 Prozent. Und auch die beiden britischen Dramedys "Cucumber" und "Banana" überzeugten danach noch mit 1,0 und 1,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 2016 erreichte One beim Gesamtpublikum im Schnitt 0,4 Prozent Marktanteil und bei den jungen Zuschauern nur 0,3 Prozent.