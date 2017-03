"Topmodels" legen zu, "Kiss Bang Love" fällt ab

© ProSieben/Richard Hübner

"Germany's Next Topmodel" konnte mit der Umstyling-Folge nach der schwächeren Vorwoche wieder deutlich zulegen und sicherte ProSieben den Tagessieg und die Tagesmarktführung. "Kiss Bang Love" ist hingegen weiter im Rückwärtsgang.

"Germany's Next Topmodel" holte sich in dieser Woche den Tagessieg in der Zielgruppe vom RTL-"Lehrer" zurück. Die Umstyling-Folge mit dem schon traditionellen Ich-lass-mir-doch-die-Haare-nicht-abschneiden-Drama verfolgten 1,88 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer - damit konnte das Modelcasting seinen Marktanteil wieder um 1,8 Prozentpunkte auf nun 17,4 Prozent steigern, was dem Niveau von vor zwei Wochen entspricht und die kleine Delle der Vorwoche wieder vergessen macht. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 2,66 Millionen sogar bei einem Staffel-Bestwert.

Marktanteils-Trend: Germany's Next Topmodel



Die Topmodel-Suche bescherte ProSieben am Donnerstag nicht nur Platz 1 auf der Liste der meistgesehenen Sendungen in der Zielgruppe, sondern auch die Tagesmarktführung. 11,4 Prozent für ProSieben standen 11,1 Prozent für RTL gegenüber. Trotzdem ist nicht alles eitel Sonnenschein bei ProSieben. "Kiss Bang Love", das nach dem fulminanten Start in die zweite Staffel mit über 15 Prozent Marktanteil schon in der vergangenen Woche deutlich Federn lassen musste, verlor einen weiteren Prozentpunkt und lag in Woche 3 noch bei 11,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das ist ein ordentlicher Wert, angesichts des starken Vorlaufs dürfte man sich trotzdem mehr erhofft haben. 1,19 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Gar nicht gut lief dann im Anschluss "red.", das durch "Kiss Bang Love" inzwischen auf einen sehr späten Sendeplatz um 23:33 Uhr gerutscht ist. In dieser Woche reichte es nur noch für ernüchternde 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 560.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Einstellige Marktanteile ist man bei ProSieben inzwischen auch am Vorabend gewohnt: "Die Simpsons" musste sich um 18:36 Uhr mit nur 7,8 Prozent Marktanteil zufrieden geben, "Galileo" holte um 19:05 Uhr 8,9 Prozent.