"Dittsche" mit Luft nach oben, toller Abend für Tele 5

Olli Dittrich ist im WDR Fernsehen mit "Dittsche" zurück, aus Quotensicht besteht allerdings noch Luft nach oben. Tele 5 überzeugte am Freitagabend unterdessen mit Spielfilmen, während Super RTL deutlich vor dem Disney Channel landete.

Im WDR Fernsehen kehrte am Freitagabend "Dittsche", nach dem Tod von Franz Jarnach erstmals ohne Schildkröte, zurück. Die erste neue Folge wollten am späten Freitagabend im Schnitt 310.000 Zuschauer sehen. Das WDR Fernsehen erreichte damit bundesweit einen Marktanteil von 1,9 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten 90.000 Zuschauer das Format ein, womit anderthalb Prozent der Fernsehenden einschalteten. Im Sendegebiet schalteten im Schnitt 138.000 Zuschauer "Dittsche – Das wirklich wahre Leben" ein, womit das WDR Fernsehen in Nordrhein-Westfalen einen Marktanteil von 4,1 Prozent erreichte. "Dittsche" rangierte damit unter dem Schnitt. Der "Kölner Treff" unterhielt zuvor alleine in NRW 381.000 Zuschauer und 7,1 Prozent. Bundesweit schalteten 660.000 Zuschauer die Talkshow mit Bettina Böttinger ein, womit das WDR Fernsehen einen Marktanteil von 2,7 Prozent erreichte.

Einen tollen Abend verzeichnete unterdessen Super RTL. Dort interessierten sich im Schnitt 940.000 Zuschauer für den Film "Jagdfieber", womit insgesamt bereits gute drei Prozent erzielt wurden. In der Zielgruppe ließen sich 430.000 Zuschauer von dem Film unterhalten. Super RTL erzielte damit tolle 4,3 Prozent. "Secret Millionaire", das am späteren Abend nun zwei Folgen von "Christopher Posch – Ich kämpfe für Sie!" ersetzt, tat sich derweil noch schwer und unterhielt nur 100.000 bis 120.000 Zuschauer in der Zielgruppe. Die erste Folge erreichte damit magere 1,2 Prozent, die zweite legte am späten Abend immerhin auf genau zwei Prozent zu.

Der Disney Channel konnte unterdessen auf der "Lilo & Stitch"-Erfolgswelle der Vorwoche nicht mehr weiter reiten und enttäuschte mit "Stitch & Co. – Der Film" zur besten Sendezeit mit insgesamt gerade einmal 230.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten lediglich 90.000 Zuschauer ein, womit nur dürftige 0,9 Prozent erzielt wurden. "Disneys Leroy & Stitch" sahen anschließend nur noch 80.000 Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 0,8 Prozent. Insgesamt blieben 200.000 Zuschauer dran.

ProSieben Maxx punktete unterdessen mit "Two and a Half Men" und Wrestling. 270.000 Zuschauer schalteten im Schnitt die aktuelle Folge von "SmackDown" ein. Besonders gut sah es dabei in der Zielgruppe aus. Hier schalteten im Schnitt 180.000 Zuschauer ein, womit ProSieben Maxx einen guten Marktanteil von 2,4 Prozent erreichte. "Two and a Half Men" tat sich mit der ersten Folge zwar noch etwas schwer und unterhielt nur 120.000 Zuschauer beziehungsweise 1,3 Prozent. Die zweite Folge steigerte sich aber bereits auf 210.000 Zuschauer und tolle 2,1 Prozent. Insgesamt ging es von 160.000 auf 250.000 Zuschauer nach oben. Die weiteren zwei Folgen liefen dann noch ein bisschen besser und steigerten sich auf 220.000 beziehungsweise 240.000 Zuschauer in der Zielgruppe (2,2 und 2,3 Prozent). Insgesamt ging es auf bis zu 280.000 Zuschauer nach oben.

Toll lief es derweil auch für Tele 5, das mit "American Warship – Die Invasion beginnt" zur besten Sendezeit im Schnitt 510.000 Zuschauer unterhielt. Insgesamt erreichte Tele 5 damit einen Marktanteil von 1,6 Prozent. Für den zweiten Teil blieben anschließend noch 430.000 Zuschauer dran. Aufgrund der insgesamt geringeren Fernsehnutzung steigerte sich Tele 5 damit auf 1,9 Prozent. In der Zielgruppe wurden beide Teile von jeweils 130.000 Zuschauern gesehen. Der erste Teil brachte es damit auf 1,3 Prozent, der zweite auf gute 1,6 Prozent. "Air Strike – Einsatz am Himmel" sahen zur Geisterstunde dann noch 60.000 Zuschauer in der Zielgruppe, womit Tele 5 anderthalb Prozent markierte. Insgesamt blieben 230.000 Zuschauer wach, was einem Marktanteil von tollen 2,3 Prozent entspricht.