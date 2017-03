"TV-Roman": Schweighöfer enttäuscht bei RTLplus

© RTLplus/Wolfgang Meier

Der junge Matthias Schweighöfer war am Samstagabend mit "Babykram ist Männersache" bei RTLplus zu sehen. Viele Zuschauer haben das aber nicht mitbekommen. RTL Nitro drehte mit "Takeshi's Castle" unterdessen am Nachmittag richtig auf.

"Babykram ist Männersache", dachte man sich bei RTL einst bei der Eigenproduktion von Filmen. An diesem Samstag wurde dieser "große TV-Roman" nun bei RTLplus wiederholt. Wirklich viele Zuschauer konnten sich für den Film mit dem jungen Matthias Schweighöfer allerdings nicht erwärmen. Nur 80.000 Zuschauer schalteten insgesamt ein, womit RTLplus nur 0,3 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten dabei sogar gerade einmal 10.000 Zuschauer ein. RTLplus erzielte damit nur 0,2 Prozent. "Silvia's Bauch – Zwei Männer und (k)ein Baby" lief anschließend mit insgesamt 70.000 Zuschauern beziehungsweise 10.000 Zuschauern in der Zielgruppe nicht besser und erzielte gar nur noch miese 0,1 Prozent.

Super RTL wiederholte derweil den "Jagdfieber"-Erfolg vom Freitag. Auch der zweite Teil war nun am Samstagabend nämlich ein schöner Erfolg für den Familiensender. Im Schnitt sahen 930.000 Zuschauer "Jagdfieber 2" und damit fast genauso viele Zuschauer wie beim ersten Teil. Super RTL erzielte damit insgesamt einen Marktanteil von guten drei Prozent. In der Zielgruppe schalteten diesmal 430.000 Zuschauer ein, womit Super RTL einen ehr guten Marktanteil von 4,6 Prozent erzielte. Nur konnten die Zuschauer nicht wirklich gehalten werden. "Star Wars: The Clone Wars" interessierte im Anschluss nämlich insgesamt nur 220.000 Zuschauer. Die Hälfte davon gehört der Zielgruppe an, wo Super RTL nur magere 1,3 Prozent erzielte.

Tele 5 drehte am Samstag zur späten Stunde auf. "Moby Dick – Die Rückkehr des Killerwals" sahen gegen Mitternacht im Schnitt noch 190.000 Zuschauer. In der Zielgruppe entschieden sich 120.000 Zuschauer für den Streifen, womit der Unterhaltungskanal einen tollen Marktanteil von 2,9 Prozent erzielte. Auch zuvor lief es für Tele 5 bereits ordentlich. "Grabbers" erreichte zum Start in den Abend 150.000 Zuschauer in der Zielgruppe und insgesamt 490.000 Zuschauer. In beiden Gruppen erzielte Tele 5 damit jeweils 1,6 Prozent. Auch bei "Sea Ghost" erzielte Tele 5 anschließend in der Zielgruppe noch 1,6 Prozent. 130.000 Zuschauer sahen hier zu; insgesamt waren es 330.000 Zuschauer und 1,4 Prozent.

RTL Nitro war unterdessen am frühen Nachmittag richtig stark. Eine Folge des "A-Teams" erreichte dort im Schnitt 300.000 Zuschauer. In der Zielgruppe steigerte sich die Serie von zuvor 1,6 auf tolle 4,1 Prozent. Der Klassiker "Takeshi's Castle" drehte danach so richtig auf. 180.000 Zuschauer sahen die erste Folge, 190.000 Zuschauer die zweite Folge in der Zielgruppe. Der Männerkanal erreichte damit ausgezeichnete Marktanteile von 5,1 und 4,7 Prozent und rückte dem schwachen Mutterkanal RTL damit sogar auf die Pelle. "American Ninja Warriors" hielt im Anschluss noch 130.000 ZUschauer in der Zielgruppe und erzielte damit tolle 3,2 Prozent. Insgesamt sahen 180.000 Zuschauer die Challenge-Show, die beiden Folgen "Takeshi's Castle" wurden zuvor von jewiels 280.000 Zuschauern gesehen. Mit "Top Gear" fiel der Marktanteil im Anschluss mit 60.000 Zuschauern in der Zielgruppe wieder auf anderthalb Prozent.