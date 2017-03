RTL und ProSieben mit Problemen in der Primetime

© ProSieben

Sowohl RTL als auch ProSieben konnten am Sonntag in der Primetime kaum überzeugen, vor allem für ProSieben verlief der gesamte Tag schlecht. Auch kabel eins fuhr schlechte Werte ein, während man bei RTL II zufrieden sein kann.

RTL und ProSieben haben am Sonntag kein Glück mit ihren Filmen gehabt und nur knapp zweistellige Marktanteile eingefahren. RTL kam mit "The Last Stand" immerhin noch auf 3,04 Millionen Zuschauer und 10,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ProSieben musste sich mit "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" nur mit 1,93 Millionen Zuschauern begnügen. Beim jungen Publikum lag ProSieben dann gar nicht so weit entfernt von RTL, mit 10,1 Prozent aber dennoch hinter den Kölnern.

Für ProSieben war es ohnehin ein rabenschwarzer Sonntag: Mit einem Tagesmarktanteil von 8,3 Prozent landete man nicht nur hinter RTL, Vox und Sat.1, sondern auch hinter dem Ersten. Nur ein Spielfilm am Nachmittag kam mit 10,0 Prozent auf einen zweistelligen Marktanteil, sonst verharrten alle Programme zwischen 8 und 20:15 Uhr in der Einstelligkeit. RTL erging es mit einem Tagesmarktanteil von 10,5 Prozent nur etwas besser. Gut lief bei den Kölnern "Vermisst" mit 13,4 Prozent, "RTL Aktuell" mit 13,9 Prozent und eine "Undercover Boss"-Wiederholung am Nachmittag mit 15,6 Prozent Marktanteil. Dafür sah es am späten Abend mit "Spiegel TV" (9,4 Prozent) und "Anwälte der Toten" (6,1 Prozent) überhaupt nicht gut aus, hier konnte sich ProSieben dank des Spielfilms "300" immerhin noch auf zweistelligen Werten halten - 10,4 Prozent.

Überhaupt kein Glück hatte am Sonntag auch kabel eins. Mit zwei Folgen von "The Mentalist" kam der Sender zur besten Sendezeit nicht über 2,5 und 2,7 Prozent Marktanteil hinaus. Sogar "Rosins Restaurants" hatte am späten Nachmittag mehr Zuschauer als die Krimiserie. Deutlich besser lief es da schon für RTL II mit dem Spielfilm "Die Welle", den 930.000 Zuschauer sehen wollten. Das führte zu einem Marktanteil in der Zielgruppe von 5,8 Prozent. "Systemfehler - Wenn Inge tanzt" erreichte danach immerhin noch 500.000 Zuschauer und 5,9 Prozent.