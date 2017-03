Vox am Nachmittag schon wieder mit einem Rekord

© Vox

"4 Hochzeiten und eine Traumreise" hat am Montag bei Vox einen neuen Rekord eingefahren und auch "Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" zeigten sich in einem guten Licht. Die Scripted Realitys im Gegenprogramm hatten keine Chance.

Vox wird am Nachmittag immer stärker, erst vor wenigen Tagen lag "Shopping Queen" vor den Scripted Realitys der Konkurrenz (DWDL.de berichtete). Nun ging es für das erfolgreiche Line-Up des Senders noch einmal ein gutes Stück nach oben. Den Anfang machte erneut "Shopping Queen" mit 830.000 Zuschauern und 14,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das war einer der stärksten Werte, die das Format überhaupt eingefahren hat. Im Mai 2013 lief es mit 14,8 Prozent einmal besser.

Noch besser lief es dann im Anschluss für "4 Hochzeiten und eine Traumreise", das sogar einen neuen Rekord einfahren konnte. 970.000 Menschen sahen sich die neueste Folge an, das hatte 15,7 Prozent Marktanteil zur Folge - mehr erzielte das Format in seiner Geschichte noch nie. Und auch "Zwischen Tüll und Tränen" präsentierte sich mit 13,5 Prozent auf einem starken Niveau.

Vox war mit den drei Formaten am Nachmittag dann auch unumstrittener Marktführer beim jungen Publikum. Weder ProSieben mit seinen Sitcoms noch RTL und Sat.1 mit ihren Blaulicht-Formaten kamen an die Werte der Vox-Sendungen heran. Einziger Wermutstropfen: Ab 18 Uhr ging es für "Hautnah: Die Tierklinik" schlagartig auf 7,6 Prozent Marktanteil zurück - wobei auch das noch ein sehr ordentlicher Wert für den Sender ist.

Einen sehr erfolgreichen Tag erlebte übrigens auch RTL II. Die Scripted Realitys am Nachmittag, die in den vergangenen Wochen oft deutlich unter dem ohnehin schon niedrigen Senderschnitt dümpelten, erreichten am Montag gute Werte. "Die Wache Hamburg" holte mit 7,6 Prozent Marktanteil sogar einen neuen Bestwert. Quoten-Höhepunkte des Tages waren einmal mehr "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" mit 9,2 und 10,6 Prozent. Auch das sind zuletzt kaum noch erreichte Werte. Für "Berlin - Tag & Nacht" war es sogar der beste Wert dieses Jahres. Am Abend rappelten sich dann auch die "Geissens" auf und holten mit 6,1 und 7,1 Prozent Marktanteil gute Werte. "Ich liebe einen Promi" landete am späten Abend zwar nur bei 4,1 Prozent, konnte sich damit im Vergleich zur Vorwoche aber immerhin deutlich steigern.

Sowohl Vox als auch RTL II werden mit ihren Tagesmarktanteilen wohl sehr zufrieden sein. Vox kam auf 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und lag damit nur 0,6 Prozentpunkte hinter Sat.1. RTL II landete bei 7,2 Prozent und damit deutlich über dem, was in den vergangenen Wochen sonst so drin war. Wie nachhaltig dieser kleine Aufschwung ist, muss sich allerdings erst noch zeigen.