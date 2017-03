"Ewige Helden" lässt Dokusoap-Gegner alt aussehen

© Vox/Markus Hertrich

Während Vox über neue Rekorde für "Ewige Helden" jubeln kann, mussten RTL II und kabel eins mit "All Inclusive" und "Neues vom Tammenhof" Tiefstwerte hinnehmen. Auch tagsüber war der Kölner Sender wieder richtig stark unterwegs.

Während die erste Staffel mit im Schnitt weniger als sieben Prozent Marktanteil recht unspektakulär lief, sieht es für die Vox-Dokusoap "Ewige Helden" in diesem Jahr ein ganzes Stück besser aus. Bei mehr als acht Prozent liegt der Staffel-Schnitt bislang nach vier Folgen - und am Dienstag steigerte sich das Format sogar auf neue Bestwerte. 1,70 Millionen Zuschauer schalteten ein und damit fast 300.000 mehr als sieben Tage zuvor. In der Zielgruppe zog der Marktanteil sogar um zwei Prozentpunkte auf erfreuliche 9,2 Prozent an.

Dabei profitiert Vox wohl auch von der Schwäche der Konkurrenz: So fiel die neue RTL-II-Kuppelei "All Inclusive - Mit Kind und Koffer zur neuen Liebe" zur selben Zeit auf 810.000 Zuschauer sowie einen schwachen Marktanteil von 4,8 Prozent in der Zielgruppe. Das waren die niedrigsten Werte, die das noch frische Formate bislang hinnehmen musste. Und auch für kabel eins setzte es am Dienstag neue Tieftswerte: Dort kam "Neues vom Hankenhof - Tamme forever" zur besten Sendezeit sogar nicht über einen Marktanteil von 3,5 Prozent beim jungen Publikum hinaus. Auch das "K1 Magazin" machte seine Sache danach mit 3,9 Prozent nicht nennenswert besser.

Bei Vox hielt "Goodbye Deutschland" indes am späten Abend immerhin noch 980.000 Zuschauer vor dem Fernseher, sodass der Marktanteil bei soliden 7,5 Prozent in der Zielgruppe lag. Am Nachmittag hielt der Höhenflug des Senders übrigens weiter an: "4 Hochzeiten und eine Traumreise" erzielte um 16:00 Uhr starke 14,4 Prozent Marktanteil, nachdem "Shopping Queen" im Vorfeld bereits mit 12,3 Prozent zu überzeugen wusste. In starker Form präsentierte sich außerdem die Dokusoap "Zwischen Tüll und Tränen", die mit 1,07 Millionen Zuschauern und einem Mrktanteil von 13,4 Prozent einmal mehr abräumte.

Die Scripted Realitys im Gegenprogramm hatten damit auch am Dienstag wieder das Nachsehen. Richtig mies lief's vor allem für Sat.1, wo "Auf Streife - Berlin" zunächst mit zwei Folgen auf Marktanteile von nur 6,3 und 5,4 Prozent kam, ehe "Verdächtig - Detektei Wolloscheck deckt auf" die Quoten um 17:00 Uhr auf Spartensender-Niveau schrumpfte. Gerade mal 3,5 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. "Auf Streife - Die Spezialisten" und "Die Ruhrpottwache" liefen später mit jeweils mehr als acht Prozent zwar besser, scheinen Sat.1 aber auch nicht nennenswert nach vorne zu bringen.