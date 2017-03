Antenne Bayern bricht ein, WDR 2 größter Einzelsender

© Antenne Bayern

Antenne Bayern ist einer der großen Verlierer der Radio-MA: Die Hörerzahl pro Stunde brach um 16 Prozent ein, damit fiel der Sender hinter WDR 2, 1Live und SWR 3 zurück. Massive Verluste musste auch wieder Hit-Radio FFH verkraften.

Der Mittwochmorgen war wieder Zeugnistag für die Radio-Branche: Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse legte mit der neuesten Radio-MA die Reichweitenzahlen für Radiosender in Deutschland vor - und so umstritten die Zahlen aufgrund der Erhebungsmethode auch sein mögen, sie sind für Sender und Werbekunden maßgeblich. Noch ein Hinweis: Alle nachfolgenden Zahlen auf dieser Seite beziehen sich auf die durchschnittliche Hörerzahl in der Durchschnitts-Stunde zwischen Montag und Freitag, 6 bis 18 Uhr.

Und da fällt direkt ein großer Verlierer ins Auge: Antenne Bayern. Während sich der Privatsender aus München in den vergangenen Jahren stets als größter Einzelsender des Landes feiern konnte, fiel nach einem Einbruch der Reichweite um 16 Prozent diesmal hinter WDR 2, 1Live und SWR 3 zurück. Nur noch knapp über eine Million Hörer in der Durchschnittsstunde wurden diesmal ermittelt, bei der letzten Erhebung hatte die AGMA noch 1,2 Millionen Hörer für Antenne Bayern ausgewiesen. Damit musste Antenne Bayern die geringste Reichweite seit dem Jahr 2011 hinnehmen, als es schon einmal einen ungewöhnlichen Einbruch der Reichweite gegeben hatte. Zum ersten Mal seit 2012 verlor Antenne Bayern den Platz an der Spitze der Einzelsender - Radio NRW mit der höchsten Reichweite ist bekanntlich ein Lokalsender-Verbund.

Antenne Bayern bleibt aber Marktführer in Bayern knapp vor Bayern 1, das sich immerhin annähernd stabil halten konnte. Für die im Bayern-Funkpaket zusammengefassten Lokalsender ging's hingegen auch massiv um 13,5 Prozent nach unten, bei Bayern 3 beträgt das Minus 4,4 Prozent. Noch größer ist das Minus bei egoFM (-27,2 Prozent), zweistellig auch die Minus-Zeichen in Bayern auch bei Radio Arabella und Gong 96,3 (München). Aufwärts ging's hingegen bei 95,5 Charivari (+18,6 Prozent), Bayern 2 (+13,2 Prozent) und BR-Klassik (+10,2 Prozent). Allgemein müssten die Menschen in Bayern aber wesentlich weniger Radio (auf klassischem Weg) gehört haben als noch bei der letzten Erhebung, wenn man den MA-Zahlen glaubt.

Karlheinz Hörhammer, Vorsitzender der Antenne-Bayern-Geschäftsführung hat sich inzwischen auch zum Dämpfer geäußert: "Dass wir heute mal leider nicht als der große Sieger vom MA-Platz gehen werden, haben wir im letzten Jahr kommen sehen! Auffällig ist bei dieser Ausweisung, dass alle bayerischen Senderangebote, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, sich nicht weiterentwickeln konnten, sondern allesamt ein Minus zu verzeichnen haben. Es hat den Anschein, dass die bislang immer überdurchschnittliche Tagesreichweite und die Verweildauer der Hörfunksender in Bayern sich dem Bundesdurchschnitt annähern." Er verweist aber darauf, dass Antenne Bayern als einziger bayerischer Sender über der Millionenmarke liegt.

Größter Einzelsender Deutschlands ist nun statt Antenne Bayern aber WDR 2 - auch wenn den Machern in den letzten Monaten häufig eine Verflachung des Programms vorgeworfen wurde, wirkte sich das bislang keinesfalls negativ auf die Reichweite aus, im Gegenteil: WDR 2 war neben Radio NRW und NDR einer von nur drei Sendern mit steigenden Reichweiten. Massive Verluste gab's hingegen fürs Hit-Radio FFH: Nachdem schon bei der letzten MA ein kräftiges Minus von fast zehn Prozent zu verbuchen war, wuchs dieses nun sogar noch auf 13,2 Prozent an. Binnen eines Jahres sank die ermittelte Reichweite somit von 586.000 auf 459.000 Hörer. Auch Konkurrent hr3 musste allerdings ein Minus von 7,7 Prozent hinnehmen.

Die 20 meistgehörten Radiosender in Deutschland laut Radio-MA 2017/I (Hörer ab 10 Jahre pro Stunde, Mo-Fr 6-18 Uhr):

Hörer in Tsd.

ma 2017/I Hörer in Tsd.

ma 2016/II

Veränderung

in Prozent

Radio NRW

1.716 1.689 + 1,6 %

WDR 2

1.071 1.039 + 3,1 %

1Live

1.042 1.072 - 2,8 %

SWR 3

1.031 1.090 - 5,4 %

Antenne Bayern

1.011

1.203

- 16,0 %

Bayern 1

983 985

- 0,2 %

Bayern-Funkpaket

878 1.015

- 13,5 %

NDR 2

795

771

+ 3,1 %

Bayern 3

743

777

- 4,4 %

SWR 4 BW

528

540

- 2,1 % MDR 1 Radio Sachsen

467 467

+ 0,2 % Hit-Radio FFH

459

529 - 13,2 % SWR 1 BW

417

393

+ 6,3 % radio ffn

355

376

- 5,6 % MDR JUMP

322 316

+ 2,0 % hr3

308 334

- 7,7 % hr4

265

257

+ 3,0 % Antenne Niedersachsen

263

253

+ 3,9 % MDR Thüringen

258 269 - 4,1 % Radio SAW

251 265 - 5,1 %



Quelle: AG.MA, ausschließlich Werbeträger



Das Schlagerradio B2 ist diesmal Sender, der prozentual am kräftigsten zulegen konnte. Um fast 60 Prozent ging es nach oben. Musikalisch aus einer ganz anderen Ecke kommt Star FM - hier setzt man vorwiegend auf Rock-Musik und konnte damit die Hörerzahl um über 40 Prozent steigern. Bemerkenswert auch: Mit dem RBB-Inforadio und hr-Info befinden sich zwei Info-Angebote unter den größten Gewinnern.

Die größten Gewinner (in Prozent):

Hörer in Tsd.

ma 2017/I Hörer in Tsd.

ma 2016/II

Veränderung



Radio B2

36

23

+ 58,8 % Star FM 87,9

84

60

+ 40,3 %

Radio 21

126

98

+ 29,2 %

Inforadio

64

52

+ 23,9 % Energy Stuttgart

63

51

+ 23,8 %

hr-iNFO

54

44

+ 22,9 %

RTL Radio

141 116

+ 21,5 %

Bremen Vier

96 80

+ 20,4 %

Die Neue 107,7

63

53

+ 19,7 %

100,6 Flux FM

22

19

+ 18,8 %



Quelle: AG.MA, Angaben ohne Gewähr

Dass Hit-Radio FFH massive Verluste hinnehmen musste, haben wir bereits erwähnt - und es kommt noch dicker: Der ebenfalls von der Radio/Tele FFH betriebene Sender harmony.fm ist der Sender mit dem höchsten prozentualen Reichweiten-Verlust: Fast die Hälfte der Hörer pro Durchschnittsstunde kam abhanden, rund 28.000 sind noch übrig. Massiv sind auch die Verluste von Energy Bremen, dessen Reichweite sich binnen eines Jahres von 77.000 auf 35.000 sogar mehr als halbiert hat.

Die größten Verlierer (in Prozent):

Hörer in Tsd.

ma 2017/I Hörer in Tsd.

ma 2016/II

Veränderung

in Tsd.

harmony.fm

28

53

- 46,3 %

Energy Bremen

35

54

- 36,0 %

egoFM

25

34

- 27,2 %

100'5 Das Hitradio

43 55

- 22,7 %

Radio Paloma

81 103

- 22,1 %

Energy Hamburg

31 39

- 21,6 %

SR 1 Europawelle

54

67

- 18,7 %

Radio Ton

60

74

- 18,3 %

Radio Arabella

67

81

- 16,6 %

105'5 Spreeradio

58

69

- 16,5 %



Quelle: AG.MA, Angaben ohne Gewähr

