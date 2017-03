Bayern lassen Sky jubeln, ZDFneo dreht wieder auf

© Sky

Über eine Million Zuschauer verzeichnete Sky am Dienstag mit dem nächsten Sieg der Bayern in der Champions League. Aber auch Sport1 profitierte vom Tor-Festival. Größter unter den Kleinen war allerdings einmal mehr ZDFneo dank seiner Krimis.

Das erneute Tor-Festival des FC Bayern bei Arsenal hat Sky am Dienstagabend starke Quoten beschert. Mehr als eine Million Zuschauer sahen die exklusive Übertragung im Pay-TV: Genau genommen wurden im Schnitt 1,07 Millionen Zuschauer gezählt, die dem Sender in der Zielgruppe einen starken Marktanteil von 5,5 Prozent bescherten. Damit lag Sky beim jungen Publikum unter anderem vor kabel eins und RTL II. All jene, die das Bayern-Spiel in Bars und Kneipen sahen, sind wie immer nicht in den Zahlen enthalten.

Von der Champions League profitierte übrigens auch Sport1, auch wenn der Sender gar keine Live-Bilder zeigen durfte. Dennoch waren ab 20:00 Uhr im Schnitt 620.000 Zuschauer dabei, um den "Fantalk" zu sehen. In der Spitze wurden nach Angaben des Senders sogar bis zu 1,12 Millionen Zuschauer gemessen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil über den gesamten Abend hinweg auf überzeugende 2,2 Prozent.

Größter unter den Kleinen war allerdings einmal mehr ZDFneo, wo die Krimireihe "Stralsund - Blutige Fährte" von 1,83 Millionen Zuschauern gesehen wurde und dem Sender stolze 5,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum bescherte. Aber auch "Letzte Spur Berlin" war anschließend noch mit 1,15 Millionen Zuschauern gefragt. Danach gingen die Quoten jedoch spürbar zurück: So hielt "Outcast" um 22:30 Uhr noch 260.000 Zuschauer bei ZDFneo, ehe "Wayward Pines" schließlich nicht über 160.000 Zuschauer hinauskam.

Bei One kam vor allem "Mord mit Aussicht" an: Die beiden Serien-Wiederholungen steigerten sich auf bis zu 510.000 Zuschauer und waren auch beim jungen Publikum mit Marktanteilen von 1,2 und 1,5 Prozent gefragt. RTL Nitro hielt sich indes den gesamten Abend über mit seinen Filmen bei mehr als zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Den Anfang machte die Actionkomödie "Jackie Chan - Spion wider Willen", die von 530.000 Zuschauern gesehen wurde. "Hero" brachte es im Anschluss noch auf 320.000 Zuschauer.