ZDF dominiert bei den Großen, ZDFneo bei den Kleinen

© UEFA

Das ZDF hat mit der Champions League am Mittwoch das Feld dominiert, aber auch bei Sky kann man sich über starke Quoten freuen. In der Zielgruppe war allenfalls "Der Bachelor" ein ernstzunehmender Konkurrent. Richtig gut lief's zudem für ZDFneo.

Das ZDF hat am Mittwochabend mit dem Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Benfica Lissabon die Quoten-Charts dominiert, einen neuen Saison-Rekord allerdings verpasst. 7,72 Millionen Zuschauer sahen den 4:0-Erfolg des BVB und trieben den Marktanteil damit auf starke 24,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Live-Übertragung mit 2,24 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,2 Prozent ebenfalls an der Spitze. Hier konnte allenfalls die RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" mithalten, die sich bei einem guten Marktanteil von 15,2 Prozent wacker schlug.

Hinzu kommen bei der Champions League übrigens noch einmal 950.000 Zuschauer, die sich für Einzelspiele oder Konferenz bei Sky entschieden. Auch der Pay-TV-Sender war angesichts eines Marktanteils von 5,2 Prozent beim jungen Publikum somit außerordentlich erfolgreich. Das ZDF punktete unterdessen auch am späten Abend noch: So hielt die Zusammenfassung des Bayern-Spiels vom Vortag im Anschluss noch 5,75 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher, auch die Höhepunkte der Partie zwischen Barcelona und Paris wurde noch von deutlich mehr als fünf Millionen gesehen.

Vom starken Vorlauf profitierte dann auch "Markus Lanz", der mit seiner Fußball-Runde ab 23:15 Uhr auf 2,41 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 18,5 Prozent kam. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es noch für sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil. Das Talk-Duell mit Sandra Maischberger konnte Lanz zudem klar für sich entscheiden: Die ARD-Sendung brachte es ab 22:45 Uhr nämlich nur auf 1,42 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,5 Prozent, hatte allerdings freilich auch deutlich schlechtere Startbedingungen.

Während das ZDF mit einem starken Tagesmarktanteil von 16,4 Prozent am Mittwoch die lockere Marktführerschaft einfuhr, kann man auf dem Lerchenberg auch mit Blick auf ZDFneo zufrieden sein: Der Sender lag beim Gesamtpublikum mit einem Wert von 3,5 Prozent vor kabel eins und RTL II - und nur knapp hinter ProSieben. Besonders am Abend lief's richtig gut: "Ein starkes Team" erreichte mit 1,75 Millionen Zuschauern sogar eine höhere Reichweite als Sat.1, aber auch "Wilsberg" war anschließend mit 1,53 Millionen Zuschauern noch ein voller Erfolg für den kleinen Sender. Am Vorabend brachte es "Bares für Rares" zudem bereits auf 1,24 Millionen Zuschauer.