BR holt mit Politiker-Derblecken mehr als 40 Prozent

© BR/sampics/Stefan Matzke

Mit dem traditionellen Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg hat der BR auch in diesem Jahr wieder satte Quoten eingefahren. Fast drei Millionen Zuschauer schalteten ein, in Bayern lag der Marktanteil erneut bei mehr als 40 Prozent.

Wenige Woche, nachdem das BR Fernsehen mit der "Fastnacht in Franken" Traum-Quoten erzielte, hatte der Sender am Mittwoch gleich den nächsten Hit im Programm. Diesmal stand auf dem Münchner Nockherberg der Starkbieranstich auf dem Programm - und damit auch das so genannte Derblecken, bei dem Politiker genüsslich aufs Korn genommen werden.

Aus Quotensicht war darauf einmal mehr Verlass: 2,83 Millionen Zuschauer schalteten ab 18:30 Uhr ein und damit ähnlich viele wie in den Jahren zuvor. Bundesweit reichte das für einen hervorragenden Marktanteil von 9,6 Prozent. Blickt man nur auf Bayern, dann war das Interesse erwartungsgemäß noch einmal deutlich größer: In seinem Sendegebiet verzeichnete das BR Fernsehen nämlich sogar stolze 41,1 Prozent Marktanteil.

Im Anschluss punktete der Sender dann auch noch mit "Sauber derbleckt!", das im BR-Sendegebiet auf starke 23,8 Prozent Marktanteil kam. Bundesweit blieben 1,64 Millionen Zuschauer dabei. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt übrigens bei 2,3 Prozent, nachdem "Auf dem Nockherberg" zuvor immerhin noch 5,0 Prozent erzielte. Damit setzte sich der Aufwärtstrend hier ebenfalls fort, auch wenn der BR mit seiner Übertragung freilich vor allem ältere Zuschauer ansprach.

Dank der starken Quoten war das BR Fernsehen am Mittwoch mit einem beachtlichen Tagesmarktanteil von 20,8 Prozent im Sendegebiet das mit Abstand stärkste aller Dritten Programme. Und selbst mit Blick auf ganz Deutschland belegte der Sender noch den sechsten Platz - ein stolzer Marktanteil von 4,4 Prozent reichte, um sogar ProSieben hinter sich zu lassen.