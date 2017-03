ARD-"Rentnercops" konnten viele Fans hinzugewinnen

© ARD/Kai Schulz

Die ARD-Vorabendserie "Rentercops" war in den zurückliegenden Wochen deutlich erfolgreicher als bei der ersten Staffel - nicht zuletzt dank der gestärkten Quiz-Schiene im Vorfeld. Und doch besteht noch immer reichlich Luft nach oben.

Die zweite "Rentnercops"-Staffel war deutlich erfolgreicher als die erste. Mit im Schnitt knapp 2,1 Millionen Zuschauern verzeichneten die neuen Folgen rund eine halbe Million Zuschauer mehr als die ersten Folgen, die vor knapp zwei Jahren am ARD-Vorabend zu sehen waren. Die Serie profitierte dabei freilich von der positiven Entwicklung der Quiz-Schiene, die im Vorfeld inzwischen gerne mal drei Millionen Zuschauer erreicht. Das Staffel-Finale der "Rentnercops" brachte es am Mittwoch um 18:50 Uhr mit 2,31 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 8,6 Prozent.

Zuschauer-Trend: Rentnercops - Jeder Tag zählt!



Das ist - auch gemessen daran, wo der ARD-Vorabend einst stand - ein durchaus guter Wert. An die Quoten von "Gefragt - gejagt" kam die Serie allerdings nicht heran. Das Quiz mit Alexander Bommes hatten zuvor nämlich sogar 2,72 Millionen Zuschauer sehen wollen. Beim jungen Publikum wurde der Marktanteil sogar glatt halbiert - und ging von 6,9 auf 3,4 Prozent zurück. Ein ähnliches Schicksal ereilte am Tag zuvor bereits dem Staffel-Finale der neuen Serie "WaPo Bodensee", das ähnlich Quoten wie die "Rentnercops" verzeichnete.

Die mit Abstand stärkste Vorabendserie lief jedoch im ZDF: Dort brachte es die "SOKO Wismar" um 18:00 Uhr auf 3,93 Millionen Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 18,2 Prozent. Beim jungen Publikum sah es aber auch hier angesichts von nur 4,6 Prozent Marktanteil nicht gerade rosig aus. Ernüchterung dürfte indes beim ZDF mit Blick auf die Quoten der Krimiserie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" herrschen: Die fielen um 19:33 Uhr nämlich verhalten aus. 3,10 Millionen Zuschauer und ein Gesamt-Marktanteil von 10,3 Prozent bedeuteten ein neues Staffel-Tief.

Bei den 14- bis 49-Jährigen führte dagegen an "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" kein Weg vorbei: Die RTL-Serie verzeichnete hier einen starken Marktanteil von 19,6 Prozent in der Zielgruppe, nachdem "Alles was zählt" zuvor immerhin 14,1 Prozent erzielte.