"Game of Thrones" mit ordentlichem Staffelauftakt

Die Wiederholungen schlugen sich mehr schlecht als recht, doch mit dem Start der neuen Staffel stimmten nun auch die Quoten bei "Game of Thrones" wieder. "Fear The Walking Dead" tat sich etwas schwerer und punktete erst am späteren Abend wirklich.

Seit Monaten dümpelte "Game of Thrones" am Samstagabend bei RTL II vor sich hin und konnte durchwegs nicht überzeugen. Das waren nicht unbedingt die besten Vorzeichen für den Start der neuen Folgen. Und doch gelang der Serie nun ein zufriedenstellender Staffelauftakt. Im Schnitt sahen 1,05 Millionen Zuschauer den Start der sechsten Staffel. Und wer einmal einschaltete, blieb dann auch dran: Die zweite Folge wurde nämlich von 1,04 Millionen Zuschauern gesehen. Insgesamt erreichte RTL II damit jeweils 3,4 Prozent.

Auch in der Zielgruppe lief es ähnlich stabil. Die erste Folge schalteten 680.000 Zuschauer ein. "Game of Thrones – Das Lied von Eis und Feuer" brachte es damit auf einen guten Marktanteil von 7,3 Prozent. Die zweite neue Folge wollten dann im Anschluss auch noch 640.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil fiel zu diesem Zeitpunkt mit 6,2 Prozent zwar etwas schwächer aus, liegt für RTL II aber noch immer im grünen Bereich. Viel weiter nach unten sollte es in den nächsten Wochen allerdings nicht mehr gehen.

Etwas schwerer tat sich im Anschluss dann "Fear The Walking Dead", dessen erste Staffel RTL II an diesem und nächstem Samstag mit jeweils drei Folgen am Stück ausstrahlt. Den Auftakt wollten insgesamt 720.000 Zuschauer sehen. Bei der zweiten Folge blieben immerhin noch 650.000 Zuschauer dran, bei der dritten deutlich nach Mitternacht waren es noch 480.000 Zuschauer. Der Marktanteil steigerte sich insgesamt von zunächst 3,0 auf letztlich 5,2 Prozent. In der Zielgruppe lief es anfangs mit 460.000 Zuschauern und 5,4 Prozent noch schleppend, bis zur dritten Folge konnte RTL II hier aber mithilfe der fortschreitenden Uhrzeit trotz sinkender Zuschauerzahlen auf 7,0 Prozent zulegen. 310.000 Zuschauer sahen die dritte Folge von "Fear The Walking Dead" in der frühen Nacht.

Zufrieden sein darf man angesichts der großen Konkurrenzsituation am Samstagabend aber auch bei Sat.1. Dort sahen zur besten Sendezeit 960.000 Zuschauer in der Zielgruppe den Spielfilm "Hancock". Sat.1 erreichte damit einen ordentlichen Marktanteil von 9,7 Prozent. Insgesamt entschieden sich 1,63 Millionen Zuschauer für den Streifen. "Salt" tat sich anschließend etwas schwerer und musste sich in der Zielgruppe mit 650.000 Zuschauern zufrieden geben. Der Marktanteil rutschte dabei auf 7,6 Prozent ab und lag somit unter dem Senderschnitt. Insgesamt blieben 1,28 Millionen Zuschauer dran.