Bestwert für "Biggest Loser", Tief für "Voice Kids"

Der Abnehm-Wettbewerb "The Biggest Loser" hat sich aus Quotensicht zum echten Schwergewicht entwickelt und machte Sat.1 mit einem neuen Bestwert zum klaren Marktführer am Vorabend. "The Voice Kids" musste hingegen Federn lassen.

"The Biggest Loser" nähert sich langsam der finalen Phase - und damit zogen in dieser Woche auch die Quoten nochmal deutlich an: 2,31 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, das waren 170.000 mehr als noch in der Woche zuvor. In der Zielgruppe schnellte der Marktanteil dank 1,32 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern auf herausragende 15,4 Prozent nach oben. Der bisherige Bestwert wurde damit nochmal deutlich um 1,3 Prozentpunkte übertroffen.

Sat.1 war am Vorabend damit Marktführer in der Zielgruppe. "Vermisst" hatte bei RTL zwar insgesamt 4,15 Millionen Zuschauer und lag damit nicht weit hinter "Terra X: Ein Prinz unter Indianern", das im ZDF 4,47 Millionen Zuschauer anlockte. Bei den 14- bis 49-Jährigen musste sich das RTL-Format aber mit einem Marktanteil von 12,1 Prozent zufrieden geben. Zufrieden sein kann man unterdessen bei Vox, gegen "Biggest Loser" hatten "Ab in die Ruine" (7,3 Prozent) und "Ab ins Beet" (9,7 Prozent) aber keine Chance.

Während sich Sat.1 am Vorabend über einen Rekord in positiver Hinsicht freuen konnte, musste "The Voice Kids" in der Primetime ein Staffeltief hinnehmen. Zwar blieb die Castingshow klar über den Sat.1-Normalwerten, mit 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurde der bislang schwächste Wert aber um 1,4 Prozentpunkte unterboten. 2,33 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein, das waren 260.000 weniger als in der vergangenen Woche. Gar nicht gut liefen im Anschluss dann die Wiederholungen der Sketch-Comedys "Rabenmütter" und "Knallerfrauen" mit 6,9 und 5,8 Prozent Marktanteil. Vielleicht hätte Sat.1 lieber gleich "Genial daneben" zeigen sollen, das nicht nur am Freitagabend eine gute Figur machte, sondern auch am späten Sonntagabend nach der zwischenzeitlichen Quotendelle mit 10,5 Prozent Marktanteil noch für einen versöhnlichen Abschluss sorgte.