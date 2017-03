"Mentalist" reißt "Abenteuer Leben" mit in die Tiefe

© Warner Bros. Television

Statt auf Eigenproduktionen setzt kabel eins nun am Sonntagabend kostensparend auf Wiederholungen von "The Mentalist". Die laufen allerdings katastrophal und verhageln auch dem nachfolgenden "Abenteuer Leben" die Quote.

Bei kabel eins dürften zu Beginn der Woche erstmal die Köpfe rauchen, wie man den Sonntag schnell wieder in Griff kriegt - derzeit gibt der Sender dort nämlich ein desolates Bild ab. Das zeigt schon der Blick auf den Tagesmarktanteil: 2,4 Prozent waren es beim Gesamtpublikum, nur 0,2 Prozentpunkte mehr als ZDFneo. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag kabel eins bei durchschnittliche 3,3 Prozent und war auch damit mit Abstand Schlusslicht der acht Vollprogramme. RTL II auf Rang 7 lag satte 2,2 Prozentpunkte entfernt.

Überhaupt keine gute Idee war es offensichtlich, in der Primetime statt Eigenproduktionen nur noch Wiederholungen von US-Serien zu zeigen. Alte Folgen von "The Mentalist" mögen zwar billig sein, sie brachten kabel eins um 20:15 Uhr aber auch nur katastrophale 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge im Anschluss steigerte sich zwar leicht, blieb mit 2,0 Prozent aber trotzdem auf einem überaus schwachen Niveau. kabel eins musste sich die an alten US-Krimis interessierten Zuschauer aber eben auch mit RTL Nitro teilen, wo es "CSI: Miami", "CSI: NY" und "CSI" zu sehen gab. Mit Marktanteilen zwischen 2,4 und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für den Sender deutlich besser.

Damit verhagelt kabel eins auch seinem Magazin "Abenteuer Leben am Sonntag" komplett die Zahlen. Mehr als 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren nach diesem miesen Vorlauf nicht zu holen. Nur 400.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Am Vorabend hat kabel eins bereits auf die schlechten Quoten der letzten Wochen reagiert und die Wiederholungen von "Elementary" aus dem Programm genommen. Wesentlich besser lief's aber auch für "Rosins Restaurants" nicht, das ab 18:15 Uhr 3,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Zuvor taten sich schon die zwei Folgen von "Restaurants am Limit" mit 3,8 und 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überaus schwer.