Rachs "Restauranttester"-Comeback enttäuscht

Christian Rach kehrte am Montagabend nach vier Jahren wieder in sein einstiges Erfolgsformat zurück. Doch die Quoten stiegen bei Weitem nicht mehr in einstige Regionen und blieben selbst hinter denen der letzten Rach-Formate zurück

Als Christian Rach im Frühjahr 2013 sein "Restauranttester"-Formate bei RTL aufgab und zum ZDF wechselte, hatte das Format seinen Zenit aus Quotensicht bereits längt überschritten. In der Spitze sahen dort einst über sieben Millionen zu, die letzte Staffel kam im Schnitt aber immer noch auf fünf, die letzte Folge sahen zumindest noch vier Millionen Zuschauer. Als er sich nach vier Jahren Pause nun mit der ersten neuen Folge des fast unveränderten alten Formats zurückmeldete, schalteten nur 2,62 Millionen Zuschauer ein.

Das ist nicht nur verglichen mit Rachs alten "Restauranttester"-Folgen ernüchternd: "Rach Undercover" erreichte nach seiner Rückkehr zu RTL im Herbst 2015 im Schnitt immerhin 3,8 Millionen Zuschauer, "Rach sucht: Deutschlands Lieblingsrestaurant" startete im vergangene Jahr mit 3,6 Millionen Zuschauern, sank dann aber im Lauf der Staffel auf das Reichweiten-Niveau herab, das der "Restauranttester" nun zum Auftakt erzielte. Steffen Henssler, der Rach zwischenzeitlich ersetzt hatte, zählte zum Auftakt 2014 übrigens gut viereinhalb Millionen Zuschauer, ließ dann aber ebenfalls deutlich Federn. Doch weniger Zuschauer als die Sendung von diesem Montag hatte nur eine Henssler-Ausgabe.

Nicht nur die Gesamt-Reichweite enttäuschte, auch bei den jüngeren Zuschauern blieb "Rach - Der Restauranttester" unter dem Soll. 11,4 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lediglich, 8,7 Prozent waren es beim Gesamtpublikum. "Wer wird Millionär" bot allerdings auch nicht gerade einen fulminanten Vorlauf. Im Gegenteil: Mit 10,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lief es für Jauch bei den jungen Zuschauern noch schlechter. Zwar sahen insgesamt noch 4,15 Millionen Zuschauer zu, das war allerdings die geringste Reichweite seit September vergangenen Jahres. Und auch am späteren Abend sah es für RTL nicht gut aus: "Extra" musste sich mit nur 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben.

Die Konkurrenz aus Unterföhring wusste die RTL-Schwäche zu nutzen. Bei ProSieben kann man sich über einen rundum gelungenen Sitcom-Abend freuen. "The Big Bang Theory" startete mit 17,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erfolgreich in den Abend und erzielte auch mit den drei Wiederholungen im Anschluss noch zwischen 13,2 und 14,2 Prozent Marktanteil. "2 Broke Girls" erreichte danach 13,4 Prozent Marktanteil mit einer neuen Folge und 12,7 Prozent mit einer Wiederholung, selbst "New Girl" lief mit 11,0 Prozent Marktanteil solide.

Bei Sat.1 dürfte man erleichtert sein, dass sich "Lethal Weapon" nach dem Fall unter die 10-Prozent-Marke in der vergangenen Woche wieder erholt hat - und mit 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen Bestwert erzielte. 2,33 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu. "Navy CIS: L.A." konnte das im Anschluss dann allerdings nicht halten und blieb mit 9,1 Prozent Marktanteil blass. "Hawaii Five-0" erreichte um 22:10 Uhr dafür wieder 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Erstaunlich aber, dass sich eine zweite Folge im Anschluss deutlich schwerer tat und bei 8,5 Prozent Marktanteil hängen blieb.

Dafür fällt der Blick in den frühen Morgen für Sat.1 erfreulich aus: Das "Frühstücksfernsehen" erzielte mit 16,1 Prozent Marktanteil einen Jahresbestwert. RTL blieb mit "Guten Morgen Deutschland" bei 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen.