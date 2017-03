"Reimanns" starten gut, helfen dem Rest aber nicht

© RTL II

Nachdem "Die Geissens" nach einer ziemlich ernüchternden Staffel zum Abschied in der vergangenen Woche zulegen konnten, setzten "Die Reimanns" nun noch einen drauf. Der Rest des RTL-II-Montags bleibt aber eine Enttäuschung.

In der vergangenen Woche ging eine aus Quotensicht ziemlich ernüchternde Staffel der "Geissens" letztlich zumindest versöhnlich zu Ende: Während die Dokusoap in diesem Jahr im Schnitt weniger als 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte, steigerte sie sich zum Abschied am letzten Montag zunächst auf 6,1 und dann sogar 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Die Reimanns" konnten bei ihrem Comeback in dieser Woche da sogar noch einen draufsetzen.

Mit 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen meldete sich die Dokusoap erfolgreich zurück. 1,44 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zum Vergleich: Die "Geissens" erreichten in den vergangenen Wochen im Schnitt nur 820.000 Zuschauer. Der stärkere Vorlauf konnte den Rest des Montagabends für RTL II allerdings auch nicht retten. "Traumfrau gesucht" verabschiedete sich gewohnt schwach mit nur 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch "Ich liebe einen Promi" blieb mit 4,0 Prozent Marktanteil klar unter dem Senderschnitt.

Weil auch die Vorabendformate nach zuletzt steigenden Quoten diesmal wieder etwas schwächer in die neue Woche starteten - 5,8 Prozent für "Köln 50667" und 6,4 Prozent für "Berlin - Tag & Nacht" - und den Sender damit nicht so nach oben ziehen konnten wie sonst, musste sich RTL II am Montag mit einem Tagesmarktanteil von 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinter kabel eins auf dem letzten Platz der acht Vollprogramme einordnen. Beim Gesamtpublikum lag RTL II mit nur 3,0 Prozent ebenso wie kabel eins mit 4,0 Prozent sogar noch hinter ZDFneo, das 4,2 Prozent Marktanteil erreichte.

ZDFneo konnte dabei wieder auf "Bares für Rares" am Vorabend bauen, das dort um 19:30 Uhr bereits 1,5 Millionen Zuschauer zählte und für 5,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte. "Inspector Barnaby" zählte in der Primetime mit zwei Folgen dann zunächst 1,68 und danach 1,45 Millionen Zuschauer. Der Gesamt-Marktanteil lag zunächst bei 5,2 Prozent und stieg dann noch auf 7,0 Prozent an. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 3,8 und 4,6 Prozent Marktanteil hervorragend aus. Auch "Silent Witness" holte am späten Abend dann noch Marktanteile von über 4 Prozent bei Jung und Alt.

Ebenfalls einen sehr starken Tag erlebte RTLplus, das bei den 14- bis 49-Jährigen einen starken Tagesmarktanteil von 1,4 Prozent erreichte und damit gleichauf mit N24 und ZDFinfo lag. Zu verdanken ist das vor allem den Gerichtsshows am Nachmittag. "Das Strafgericht" steigerte sich da auf bis zu 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "Familienduell" und "Glücksrad" pendelten am Vorabend hingegen nur um 0,8 Prozent. In der Primetime lief "Dr. Stefan Frank" mit 0,3 und 0,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ziemlich schlecht, "Hinter Gittern" ließ den Marktanteil dann aber am späteren Abend über 1,0 auf 1,8 Prozent steigen.