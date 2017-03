DFB-Pokal top, doch bitteres Ende für "Frau Temme"

© ARD/Jens van Zoest

Während der zweiten Halbzeit sahen über sechs Millionen Zuschauer das nachgeholte DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Lotte und dem BVB. "Frau Temme" musste dafür auf den späten Abend ausweichen - und endete mit ganz bitteren Quoten

Zunächst zu den guten Nachrichten für Das Erste: Die Nachholpartie zwischen den Sportfreunden Lotte und Borussia Dortmund im DFB-Pokal bescherte dem Sender am Vorabend wie erwartet starke Quoten. Die erste Halbzeit, die um 18:30 Uhr angepfiffen wurde, verfolgten im Schnitt bereits 5,15 Millionen Zuschauer, was Marktanteilen von 21,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 19 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Während der zweiten 45 Minuten zog die Zuschauerzahl dann nochmal deutlich auf 6,25 Millionen an, 20,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 19,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen wurden gemessen.

Damit hatte Das Erste unangefochten die meistgesehene Sendung des Tages im Programm. Auch "In aller Freundschaft" schlug sich auf seinem regulären Sendeplatz um 21 Uhr mit 4,79 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 15,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gut. Doch nicht mal an einem solchen Tag gelang es dem Ersten, über den gesamten Tag gesehen am ZDF vorbeizuziehen. Tagesmarktführer wurde das ZDF mit 13,3 Prozent vor dem Ersten, das 12,8 Prozent erreichte.

Das lag beispielsweise daran, dass die Nachberichterstattung zum DFB-Pokalspiel mitten in die Primetime fiel und dort zumindest beim Gesamtpublikum nur für mittelmäßige Quoten sorgte. Während Live-Fußball und "In aller Freundschaft" sehr gut liefen, blieb die "Sportschau" dazwischen mit 3,69 Millionen Zuschauern und 11,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum ebenso wie die auf 20:45 Uhr verlegte "Tagesschau" mit 3,55 Millionen Zuschauern auf einem niedrigeren Niveau.

So richtig begannen die Probleme aber am späten Abend. Dorthin hatte Das Erste das Staffelfinale von "Frau Temme sucht das Glück" ausgelagert. Nachdem die Quoten in den vergangenen Wochen schon auf dem 20:15-Uhr-Platz immer weiter zurückgegangen waren, schalteten zum Abschied um 22:45 Uhr sogar nur noch 1,07 Millionen Zuschauer ein. Ganz bittere Marktanteile von 6,7 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Folge - auch das waren neue Tiefstwerte. Der Film "Ich will dich" musste sich im Anschluss sogar mit nur 580.000 Zuschauern und 6,7 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Zuschauer-Trend: Frau Temme sucht das Glück



Das ZDF schlug sich hingegen nicht nru am Vorabend gut, wo die "SOKO Köln" mit 3,61 Millionen Zuschauern trotz Fußball 17,3 Prozent Marktanteil erzielte und die "Rosenheim-Cops" vor 4,45 Millionen Zuschauern ermittelten, was 14,8 Prozent Marktanteil entsprach, auch "ZDFzeit: No-Name oder Marke?" schlug sich um 20:15 Uhr mit 3,97 Millionen Zuschauern und 12,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum sehr ordentlich. Bemerkenswert war hier auch der Erfolg beim jüngeren Publikum, wo "ZDFzeit" stolze 10,6 Prozent Marktanteil erzielte. Die Grundlage für die erneute Tagesmarktführung legte das ZDF aber am Nachmittag, wo "Bares für Rares" mit 2,66 Millionen Zuschauern einmal mehr hervorragende 23,7 Prozent Marktanteil erzielte und auch die alten Folgen von "SOKO Kitzbühel", "hallo deutschland" und "Leute heute" zwischen 17,3 und 19,7 Prozent Marktanteil erzielen konnten.