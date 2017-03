ProSieben, Sat.1, kabel eins: Dienstag zum Vergessen

© ProSiebenSat.1

Für den Blick auf die Quoten vom Dienstag wird in Unterföhring heute eher keine Vergnügungssteuer fällig: In Sat.1 gingen Film und "Akte" unter, ProSieben blieb ab 17 Uhr durchgehend einstellig und der "Hankenhof" blieb bei kabel eins gewohnt blass

Für ProSiebenSat.1 kommt's an diesem Morgen ganz dick: Alle drei großen Sender der Gruppe blicken auf einen ziemlich ernüchternden Abend zurück. Beginnen wir mit Sat.1: Nachdem die Dienstags-Filme in den vergangenen Wochen wieder etwas besser liefen und in vier der letzten fünf Wochen zweistellige Marktanteile erzielen konnten, sah es für "Leg dich nicht mit Klara" an diesmal sehr schlecht aus. Nur 1,7 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 5,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,9 Prozent Marktanteil erzielt.

Nach diesem verkorksten Start in den Abend lief es im Anschluss auch für die "Akte" nicht gut: Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag zwar wieder geringfügig höher als in der vergangenen Woche, mit nur 6,2 Prozent aber auf weiterhin unbefriedigendem Niveau. 1,1 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. Dass die "Spiegel TV Reportage" im Anschluss mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auch nicht mehr viel reißen konnte, verwundert nicht.

Zum Vergessen war der Abend auch für ProSieben, das nach 17 Uhr nur noch einstellige Marktanteile erzielte. Schon "taff" blieb bei 9,9 Prozent hängen, am Vorabend erreichten die "Simpsons" dann 8,4 und 7,3 Prozent, "Galileo" ging mit 6,8 Prozent in der Zielgruppe völlig unter - hier machte sich aber sicherlich auch die Fußball-Konkurrenz im Ersten bemerkbar. Diese Begründung zieht in der Primetime dann allerdings nur noch ganz am Anfang. "Die Simpsons" starteten dort mit 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe in den Abend, steigerten sich dann Stück für Stück, blieben auch mit 9,6 Prozent für die vierte Folge aber einstellig.

"Circus Halligalli", das in der vergangenen Woche noch einen deutlichen Aufschwung dank des "Goslinggates" erlebt hatte, musste diesmal mit nur 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden sein. 720.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, damit verlor die Sendung im Vergleich zur Vorwoche jeden vierten Zuschauer. Im Anschluss sackte dann auch "jerks." ab, das sich in den letzten Wochen noch ziemlich gut entwickelt hatte und am letzten Dienstag mit 13,5 Prozent Marktanteil einen Staffelbestwert aufgestellt hat. Diesmal hingegen reichte es für die erste Folge des Abends nur noch für 9,0 Prozent, die zweite Folge im Anschluss kam nicht über 7,8 Prozent in der Zielgruppe hinaus. 390.000 Zuschauer waren da nur noch übrig - in der vergangenen Woche hatte die GfK noch 670.000 Zuschauer ausgewiesen.

Und schließlich lief der Abend auch für kabel eins nicht rund. Am Vorabend bewegten sich "Abenteuer leben täglich", "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" bei Marktanteilen zwischen 3,5 und 2,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Neues vom Hankenhof" lief zwar immerhin nicht ganz so schlecht wie in der vergangenen Woche, mit 4,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blieb das Format aber trotzdem blass. 1,15 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu. Nach diesem Vorlauf konnte auch das "K1 Magazin" nicht mehr viel ausrichten und kam auf 4,4 Prozent Marktanteil, ehe die Wiederholung von "Abenteuer Leben" ab 23:15 Uhr miserable 2,9 Prozent einfuhr.

Die kleineren Sender der Gruppe erlebten unterdessen einen recht unspektakulären Abend. Der Sixx-Serienabend begann mit 0,8 Prozent Marktanteil für "Cold Case" mau, steigerte sich aber immerhin nach 23 Uhr langsam. "Stalked" erzeilte ab 23:28 Uhr 1,7 Prozent, "Ungeklärt - Mord verjährt nie" kam gegen Mitternacht auf 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch Sat.1 Gold kam erst später in die Gänge. Nachdem "Mord ist ihr Hobby" bei knapp über 1 Prozent lag, holte "Quincy" immerhin 1,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe um Mitternacht "Richter Alexander Hold" die 2-Prozent-Marke übersprang. "Bei ProSieben Maxx holten "Paranoia - Riskantes Spiel" und "Hannibal Rising - Wie alles begann" 0,9 und 1,1 Prozent in der Zielgruppe.