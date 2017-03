"Ewige Helden" weiter stark, Top-Abend für Nitro

© Vox/Markus Hertrich

Die "Ewigen Helden" von Vox konnten das starke Niveau der vergangenen Woche bestätigen und sind weiterhin viel erfolgreicher als im vergangenen Jahr. Aufatmen darf man bei RTL II, während RTL Nitro einen richtig starken Abend erlebte.

Vox und Tresor TV haben bei der Überarbeitung von "Ewige Helden" offensichtlich einiges richtig gemacht: Die zweite Staffel läuft deutlich besser als die erste im vergangenen Jahr. In dieser Woche konnte das Rekord-Niveau vom vergangenen Dienstag bestätigt werden. Während die Gesamt-Zuschauerzahl minimal von 1,7 auf 1,65 Millionen zurück ging, stieg der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar noch leicht auf richtig starke 9,3 Prozent an. Zum Vergleich: Die erste Staffel hatte im vergangenen Jahr im Schnitt 6,8 Prozent erreicht. Und der Abend ging auch nach den "Ewigen Helden" erfreulich weiter: "Goodbye Deutschland" erzielte im Anschluss sogar 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Aufatmen darf man beim Blick auf den Dienstagabend unterdessen bei RTL II. Nachdem die Alleinerziehenden-Kuppelei "All Inclusive" in den vergangenen beiden Wochen Federn gelassen hatte, ging's nun wieder auf grundsolide 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. 950.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Meine Eltern, ihre Kilos und ich" liefen im Anschluss mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls ordentlich.

Einen richtig starken Abend erlebte unterdessen RTL Nitro. Der Film "Pitch Black - Planet der Finsternis" lockte um 20:15 Uhr 570.000 Zuschauer an, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 3,0 Prozent. "Aliens vs. Predator 2" ließ den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe danach auf 3,7 Prozent ansteigen, ehe "Appleseed Alpha", das um kurz vor Mitternacht startete, herausragende 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.