Deutsches Europa-League-Duell lässt Sport1 jubeln

Das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Clubs Gladbach und Schalke bescherte Sport1 schon in der vergangenen Woche herausragende Quoten, das Rückspiel lockte nun sogar noch ein paar Zuschauer mehr an.

Als Sport1 in der vergangenen Saison erstmals die Europa League übertrug, gab es aus Quotensicht einen echten Glücksfall: Weil Borussia Dortmund sich damals nur für die Europa League und nicht die Champions League qualifiziert hatte, durfte der Sportsender, der bei den 14- bis 49-Jährigen normalerweise bei einem Senderschnitt um 1,0 Prozent liegt, teils über zweistellige Marktanteile jubeln. Dieses Quotenniveau war mit den Spielen von Schalke, Mainz oder Gladbach in diesem Jahr zunächst nicht wiederholbar.

Doch dann bescherte das Los Sport1 im Achtelfinale zwei rein deutsche Partien - und die ließen die Quoten in die Höhe schnellen. Nachdem bereits 3,13 Millionen Zuschauer in der vergangenen Woche das Hinspiel zwischen Schalke und Gladbach verfolgt hatten, waren beim Rückspiel nun sogar 3,32 Millionen Zuschauer im Schnitt mit dabei. Beim eigentlichen Spiel dürfte die Reichweite sogar noch etwas höher gelegen haben, Sport1 weist eine netto ohne Werbung fast zweistündige Sendung aus, hat also offenbar also auch noch Vor- und Nachberichterstattung mit eingerechnet. In der Spitze sahen übrigens 4,15 Millionen Zuschauer zu.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg damit auf hervorragende 12,0 Prozent. Dank 1,23 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern stieg der Marktanteil auch in der klassischen Zielgruppe auf tolle 12,1 Prozent an. Der Countdown vor dem Spiel ab 19 Uhr erreichte zumindest ordentliche 2,4 Prozent Marktanteil und insgesamt 520.000 Zuschauer, die Highlights der anderen Partien ab 23:15 Uhr interessierten noch 730.000 Zuschauer. Damit blieb der Marktanteil bis nach Mitternacht bei stolzen 7,2 Prozent.

Europa League gab's gestern aber natürlich nicht nur bei Sport1, sondern auch bei Sky zu sehen. Alle Übertragungen inklusive des Spiels zwischen Gladbach und Schalke sahen dort insgesamt 530.000 Zuschauer im Schnitt. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 1,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 2,5 Prozent erreicht.