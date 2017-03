Topmodels vor "Lehrer", Busse mit Problemen

© RTL/Frank Dicks

Die Fußball-Konkurrenz durch Sport1 hat viele größere Sender ein paar Zuschauer gekostet. Der Sieg in der Zielgruppe ging an ProSiebens Topmodels knapp vor dem RTL-"Lehrer". "Nicht tot zu kriegen" kämpfte unterdessen mit der 10-Prozent-Marke.

Wenn ein Sender wie Sport1 statt einem Prozent über 12 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holt, dann kostet das viele andere Sender naturgemäß etwas Marktanteile. Das war auch an diesem Donnerstag zu beobachten. "Germany's Next Topmodel" gab bei ProSieben im Vergleich zur Vorwoche beispielsweise etwas ab, blieb aber mit einem Marktanteil von 17,0 Prozent in der Zielgruppe an der Spitze. 1,89 Millionen 14- bis 49-Jährige hatten hier im Schnitt eingeschaltet - und damit rund 30.000 mehr als die RTL-Serie "Der Lehrer", die sich somit hauchdünn geschlagen geben musste.

Mit einem Marktanteil von 16,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 2,84 Millionen Zuschauern wird man bei RTL trotzdem vollauf zufrieden sein. Danach fingen bei RTL die Probleme dann allerdings an: Die in der vergangenen Woche schon nur mäßig gestartete Sitcom "Nicht tot zu kriegen" fiel um 21:15 Uhr mit 10,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bereits deutlich unter den Senderschnitt und holte mit Folge 4 direkt im Anschluss sogar nur noch 10,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 1,86 Millionen Zuschauer sahen zu diesem Zeitpunkt nur noch zu. Gestartet war die Serie in der vergangenen Woche mit knapp zweieinhalb Millionen Zuschauern. Ab 22:15 Uhr erreichten die vier Folgen von "Modern Family" dann nur noch Marktanteile zwischen 7,7 und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch auch bei ProSieben lief es am späteren Abend nicht mehr gut. "Kiss Bang Love" unterbot den Tiefstwert der vergangenen Woche noch einmal und kam noch auf 10,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,03 Millionen Zuschauer hatten insgesamt noch eingeschaltet. "red." beendete dann den Abend mit mauen 9,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Richtig gut verlief der Abend unterdessen für das ZDF. Die Reihe "Lena Lorenz" lockte dort 5,06 Millionen Zuschauer an, über 200.000 mehr als sieben Tage zuvor. Mehr Zuschauer hatte die Reihe nur bei ihrem Auftakt im Frühjahr 2015. Zudem sah es auch bei den jüngeren Zuschauern diesmal mit 7,1 Prozent Marktanteil (14-49) diesmal ordentlich aus, für "Lena Lorenz" war das ein neuer Bestwert. Profitiert hat das ZDF davon, dass Das Erste eine schwächere Konkurrenz aufbot als zuletzt: "Kommissar Pascha" startete mit 4,03 Millionen Zuschauern und 12,2 Prozent Marktanteil nur mittelmäßig.

Während fürs ZDF der Abend auch zu fortgeschrittener Stunde gut verlief - "Maybrit Illner" erreichte mit 3,3 Millionen Zuschauern hervorragnde 15,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, "Markus Lanz" talkte danach vor 1,92 Millionen Zuschauern, was sogar 16,7 Prozent Marktanteil entsprach - tat sich Das Erste nach dem Film so richtig schwer. "PussyTerror TV" mit Carolin Kebekus wollten nur 1,23 Millionen Zuschauer sehen. Ernüchternde 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren die Folge. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen konnte das Format mit 5,8 Prozent Marktanteil nicht wirklich punkten. Bei "Inas Nacht" blieben danach nur noch 660.000 Zuschauer dran, was 5,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 4,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach.