Fade Quoten für aufgewärmten Koch-Abend

Im Sinne der gruppeninternen Resteverwertung verrührte Super RTL am Donnerstag erstmals "Promi Dinner", "Küchenchefs" und "Kochspaß mit Dirk Bach" zu einem neuen Kochformat-Eintopf, der dem Publikum allerdings nicht schmeckte.

Nachdem alle Koch-Wortspiele nun in Dachzeile, Überschrift und Teaser abgearbeitet sind, folgen nun ganz nüchtern die Zahlen: "Das perfekt Promi Dinner" feierte seinen Einstand bei Super RTL vor nur 220.000 Zuschauern. Mehr als 0,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum waren damit nicht zu holen, bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,0 Prozent Marktanteil kaum besser aus.

Auch dem nächsten alten Vox-Kochformat erging es bei Super RTL nicht besser: "Die Küchenchefs" kamen ebenfalls nicht über 1,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hinaus. 200.000 Zuschauer wurden hier ab 22:45 Uhr insgesamt gezählt. Kurz vor Mitternacht zeigte Super RTL schließlich noch "Kochspaß mit Dirk Bach und..." aus dem Jahr 2006. Die Folge mit Mirja Boes floppte mit 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dann auf der ganzen Linie. 100.000 Zuschauer waren hier im Schnitt noch dabei.

Super RTL war aber längst nicht der einzige kleinere Sender, der am Donnerstag mit Problemen zu kämpfen hatte. Der Marktanteil von "Der letzte Cowboy" bei One etwa war zwischenzeitlich in der Zielgruppe gar nicht mehr messbar, insgesamt nur 40.000 bis 60.000 Zuschauer hatten eingeschaltet. Bei RTLplus holten die Serien "Monk" und "Dangerfield" 0,3 bis 0,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. RTL Nitro kam mit "Top Gear USA" um 22 Uhr ebenfalls nur auf 0,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem "American Ninja Warrior" zuvor mit 0,7 Prozent Marktanteil auch nicht überzeugen konnte. 0,3 Prozent - das war auch der Marktanteil, den "Galavant" im Disney Channel gegen 22:30 Uhr erzielte, nachdem "Staying Alive" in der Primetime sehr mäßige 0,8 Prozent Marktanteil einfahren konnte.

Ebenso wie Super RTL setzte am Donnerstag übrigens auch RTL II auf das Thema Kochen, konnte mit einer XXL-Ausgabe seiner "Kochprofis" aber nur wenig reißen. 900.000 Zuschauer und ein Marktanteil von 4,4 Prozent in der Zielgruppe sind jedenfalls kein Erfolg für den Sender. Der anschließende "Frauentausch" steigerte sich auf 5,2 Prozent, blieb damit aber ebenfalls recht blass.