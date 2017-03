"heute-show" und Horst Lichter mit neuen Rekorden

© ZDF

Das ZDF überzeugte am Freitagabend nicht nur mit "Bares für Rares" am Nachmittag, sondern auch am Abend: "Der Alte" holte den ungefährdeten Tagessieg nach Mainz – und Oliver Welke und Co. können sich schon wieder über einen neuen Bestwert freuen.

Nicht nur in den Staaten profitieren Comedy- und Satireshows von der derzeitigen politischen Lage, offenbar kann auch das deutsche Fernsehen dies für sich nutzen. Die "heute-show" hat seit Jahresbeginn noch einmal kräftig zugelegt und konnte an diesem Freitag mit 4,44 Millionen Zuschauern schon wieder einen neuen Bestwert aufstellen. Insgesamt erzielten Oliver Welke und Co. damit einen stolzen Marktanteil von 18,4 Prozent. Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen Zuschauern lief es für die "heute-show" gut. 1,34 Millionen Zuschauer entsprechen zwar keinem neuen Rekord, allerdings einem dennoch richtig guten Marktanteil von 15,3 Prozent.

Für eine neue Ausgabe von "Sketch-History" blieben im Anschluss 2,09 Millionen Zuschauer dran, was einem Marktanteil von zehneinhalb Prozent. Einen neuen Rekord erzielte das Comedyformat damit nicht, dennoch kann das ZDF einen weiteren Bestwert vorweisen. Dabei muss man dann allerdings ins Nachmittagsprogramm blicken. "Bares für Rares" erzielte dort am Nachmittag einen ausgezeichneten Marktanteil von 24,8 Prozent – so gut lief es für Horst Lichters Sendung noch nie. 3,23 Millionen Zuschauer ließen sich diesmal von "Bares für Rares" unterhalten. Einmal mehr war Horst Lichter damit der Herr am Nachmittag, ohne aber in absoluten Zahlen überhaupt einen neuen Rekord zu setzen. In der jungen Zielgruppe unterhielten Lichter, seine Händler und Experten übrigens 430.000 Zuschauer, was tollen 11,7 Prozent entspricht.

Zuschauer-Trend: heute-show



Ohnehin hat das ZDF kaum einen Grund zur Klage. Auch der Tagessieg ging nämlich an diesem Freitag wieder nach Mainz. 5,31 Millionen Zuschauer starteten mit "Der Alte" in den Abend. Die Krimireihe erzielte damit gute 16,7 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten 830.000 Zuschauer ein, womit das ZDF einen Marktanteil von 8,3 Prozent markierte. "Letzte Spur Berlin" sahen im Anschluss im Schnitt 4,49 Millionen Zuschauer, womit ein Wert von 14,3 Prozent auf der Uhr stand. In der Zielgruppe lief es mit 700.000 Zuschauern und 6,6 Prozent dabei etwas schwächer als zuvor bei "Der Alte".

Luft nach oben besteht auch noch bei der Serie "The Coroner", die am Freitagabend im Anschluss nach "Lewis" bei ZDFneo startete. 630.000 Zuschauer sahen insgesamt die erste Folge, bei der zweiten blieben noch 430.000 Zuschauer dran. ZDFneo erzielte damit insgesamt zunächst 2,2 und anschließend 1,8 Prozent. In der Zielgruppe konnten sich nur 160.000 Zuschauer für die erste Folge von "The Coroner" erwärmen, die damit 1,,6 Prozent erreichte. Die zweite brachte es auf 110.000 Zuschauer und 1,3 Prozent. Dafür lief es auch bei ZDFneo für Horst Lichter hervorragend. "Bares für Rares" unterhielt am Vorabend mit der ersten Folge 910.000, mit der zweiten sogar 1,17 Millionen Zuschauer. "Bares für Rares" brachte es damit auf Marktanteile von 3,9 und 4,1 Prozent und konnte auch beim jungen Publikum überzeugen, wo Werte von 3,5 und 3,0 Prozent erzielt wurden.

Das Erste unterhielt derweil mit "Ich will (k)ein Kind von Dir" zur besten Sendezeit im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauer und erzielte damit einen Marktanteil von 10,6 Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten im Schnitt 680.000 Zuschauer ein, was einem Marktanteil von 6,7 Prozent entspricht. Im Vorabendprogramm schalteten unterdessen im Schnitt 2,51 Millionen Zuschauer Das Erste für den Zapfenstreich für Bundespräsident Joachim Gauck ein. Das Erste erzielte damit genau zehn Prozent. In der jungen Zielgruppe schalteten im Schnitt 360.000 Zuschauer die Sendung "Abschied von Bellevue" ein, was einem Wert von 4,8 Prozent entspricht.