"Achtung Kontrolle" macht den Abschied leicht

Bevor am Montag ein neuer Vorabend startet, hieß es Abschied nehmen von "Achtung Kontrolle". Aus Quotensicht dürfte dies dabei nicht schwer fallen. Auch "Mein Lokal, Dein Lokal" lief nur mau. Abends triumphierte RTL II, während Mertz und "Dexter" bei Tele 5 chancenlos blieben.

Am Montag startet kabel eins seinen neuen Vorabend. Während "Mein Lokal, Dein Lokal" zwar nur einige Wochen pausiert, muss "Achtung Kontrolle!" seinen Platz dauerhaft räumen. Beim Blick auf die Quoten wird dabei auch schnell klar: Der Schritt ist sehr nachvollziehbar, kabel eins hat frischen Wind am Vorabend dringend nötig. Gerade einmal 240.000 Zuschauer in der Zielgruppe sahen am Freitagabend die letzte Ausgabe von "Achtung Kontrolle!". Die Doku-Soap kam damit nicht über auch für kabel eins miese 3,1 Prozent hinaus. Im Schnitt brachte es "Achtung Kontrolle" in diesem Jahr bislang nur auf vier Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten am Freitag gerade einmal eine halbe Million Zuschauer ein.

Kaum besser sah es für "Mein Lokal, Dein Lokal – Wo schmeckt's am besten?" aus. Nur 170.000 Zuschauer sahen die vorerst letzte Folge vor der Pause in der Zielgruppe. kabel eins erzielte damit am frühen Abend lediglich 3,2 Prozent. Das war zwar immerhin mehr als die wahrlich mauen 2,5 Prozent vom Vortag, aber eben trotzdem nicht ausreichend viel. Im Schnitt erreichte "Mein Lokal, Dein Lokal" in diesem Jahr bislang 250.000 Zuschauer in der Zielgruppe und einen Marktanteil von 4,3 Prozent. Ein Erfolg ist die Sendung damit für kabel eins eigentlich auch nicht mehr. Spannend wird daher nun, ob "Schätze unterm Hammer" ab Montag für einen Aufschwung sorgen wird.

Langzeittrend: Mein Lokal, Dein Lokal im Jahr 2017



Doch nicht nur am Vorabend tat sich kabel eins schwer, auch in der Primetime geriet der Sender wie so oft freitags unter die Räder. "Detective Laura Diamond" schalteten zur besten Sendezeit im Schnitt 890.000 Zuschauer in. In der Zielgruppe entschieden sich 390.000 Zuschauer für die aufgewärmte Krimiserie, die damit nicht über 3,9 Prozent hinaus kam. "Castle" lief anschließend mit nur 320.000 Zuschauern und genau drei Prozent sogar noch mieser. Die zweite Folge konnte sich im Anschluss immerhin auf 4,3 Prozent steigern, blieb damit aber dennoch unter dem Senderschnitt. Danach ging es auf 3,8 Prozent nach unten. Die Wiederholung der "Castle"-Wiederholungen startete ab Mitternacht dann mit immerhin 5,1 Prozent in die Nacht.

An RTL II kam kabel eins den ganzen Abend über allerdings so oder so nicht heran. "Zurück in die Zukunft III" überzeugte dort mit insgesamt 1,39 Millionen Zuschauern, was für 4,6 Prozent reichte. In der Zielgruppe schalteten 820.000 Zuschauer ein. RTL II erreichte damit einen tollen Marktanteil von 8,2 Prozent und rückte ProSieben auf die Pelle, das mit "Atemlos – Gefährliche Wahrheit" in der Zielgruppe 920.000 Zuschauer und für den Sender maue 9,1 Prozent erzielte. Bei RTL II sah es dabei auch im Anschluss noch rosig aus: Den Klassiker "Starsky & Husk" ließen sich insgesamt 780.000 Zuschauer nicht entgehen. In der Zielgruppe blieben 520.000 Zuschauer dran, womit die Grünwalder tolle 7,6 Prozent markierten.

Völlig chancenlos war derweil Tele 5 am späteren Abend. Aurel Mertz kehrte dort mit neuen Folgen seiner "Boomarama Late Night", das mit neuem Konzept auf neuem Sendeplatz nun auf den Namen "Boomarama 3000" hört, vor nur 110.000 Zuschauern zurück. In der Zielgruppe schalteten dabei lediglich 30.000 Zuschauer ein – mehr als auch für Tele 5 miese 0,4 Prozent waren damit nicht mehr zu holen. Doch damit nicht genug: Der Start der siebten Staffel "Dexter" fiel anschließend beim Publikum völlig durch. Nur 50.000 Zuschauer sahen die ersten beiden Folgen. Insgesamt erzielte Tele 5 damit zunächst 0,4 und dann nur noch 0,2 Prozent. In der Zielgruppe versagte "Dexter" mit jeweils 10.000 Zuschauern und 0,1 Prozent für beide Folgen.