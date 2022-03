AdScanner-Insights zur TV-Werbung

#wearthechange: Spot für nachhaltige Mode führt Hitliste an

Neu auf DWDL: Der tägliche Blick auf die TV-Werbung. C und A schaltete am Freitag den meistgesehenen Spot. Auffallend: Der Spot für nachhaltige Mode lief meistens mitten in einem Werbeblock, nie am Ende. mehr