Der Primetime-Verlauf: ZDF und Sat.1 legen deutlich zu

Während die ARD-Serie "Informant - Angst über der Stadt" quasi kontinuierlich Publikum verlor, gab es am Mittwochabend vor allem zwei Sender, die im Verlauf zulegen konnten. Zum Einen war das die "Große Terra X-Show" im ZDF, zum Anderen das "Große Backen" in Sat.1. Dort ging es nach jedem Werbebreak noch etwas weiter nach oben als im vorherigen Sendungsteil - mit einem noch einmal gewaltigen Anstieg in den letzten Minuten, der dann aber in erster Linie darauf zurückzuführen war, dass viele Fans von "Promi Big Brother" schon etwas früher eingeschaltet hatten.

Der Vorabend-Verlauf: ARD und ZDF ab 17:30 Uhr fast im Gleichschritt

Sowohl "Brisant" und "Wer weiß denn sowas" als auch "hallo Deutschland" und "SOKO Wismar" konnten am Vorabend im Ersten und im ZDF ab 17:30 Uhr deutlich Reichwiete aufbauen, beim ZDF setzte sich der Aufwärtstrend dann nochüber "heute" hinweg weiter fort.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking: Dr. Oetker erklimmt dank Sat.1 die Spitzenposition

Nach Shop-Apotheke am Montag und Milke am Dienstag gab es am Mittwoch nun wieder einen neuen Spitzenreiter im Bruttoreichweiten-Ranking der Marken in den Werbeblöcken deutscher Sender. Nun setzte sich Dr. Oetker" mit einer Bruttoreichweite von fast 200 XRP in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten mit großem Vorsprung an die Spitze. Dabei half es, dass man stark auf das am Mittwoch ziemlich erfolgreiche Sat.1 setzte: Fast ein Drittel der gesamten Bruttoreichweite wurde bei diesem Sender eingesammelt, auch Kabel Eins trug mit 16 Prozent weit überdurchschnittlich viel zum Ergebnis bei.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.