Der Primetime-Verlauf: Langsamer Abwärtstrend für "WWM?"

Die Jubiläumsausgabe von "Wer wird Millionär?" hat am Donnerstag stark angefangen, mit der Zeit aber Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Das geht aus der Verlaufskurve von All Eyes on Screens hervor, die auf mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten basiert. Einen deutlichen Knick bekommt die RTL-Kurve mit dem Beginn von "RTL Direkt", danach kommt auch Günther Jauch nicht mehr auf sein vorheriges Niveau zurück.

Spannend ist auch die Verlaufskurve von Sat.1: Anders als "WWM?" hat das "1% Quiz" nämlich nach jeder Werbepause ein paar mehr Menschen erreicht als davor. Den Höhepunkt erreichte das von Jörg Pilawa moderierte Quiz in den letzten Minuten. Da profitierte man einerseits von den "Promi Big Brother"-Fans, die schon einmal zum Sender kamen - und natürlich den "WWM?"-Fans, die keine Lust auf "RTL Direkt" hatten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: Serien-Absturz

Die Verlaufskurve des Ersten kannte bis 18:50 Uhr nur eine Richtung: nach oben. Nach "Wer weiß denn sowas?" kehrten viele Menschen dem Sender den Rücken, sodass "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" auf einem deutlich geringeren Niveau performte. Ein ähnliches Bild gab es im ZDF, wo "Notruf Hafenkante" nach den "heute"-Nachrichten spürbar schwächer lief.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Dr. Oetker dreht auf

Dr. Oetker ist am Donnerstag die mit Abstand reichweitenstärkste Marke in den Werbeblöcken der TV-Sender gewesen. Mit 276 Spots brachte man es auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 256 XRP - das ist für Dr. Oetker der beste Wert in den vergangenen vier Wochen. Shop Apotheke und Milka brachten es auf die Plätze zwei und drei. Wick, Lenor, Zalando und Ariel schalteten jeweils deutlich weniger als 100 Spots und schafften auch damit den Sprung in die Top 15.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.