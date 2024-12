Der Primetime-Verlauf: Loyale Show-Fans

Trotz vieler Werbeunterbrechungen zeigen die Verlaufskurven von All Eyes on Screens: Die Zuschauerinnen und Zuschauer von "Denn sie wissen nicht, was passiert" und "The Masked Singer" waren ihren Sendungen jeweils sehr treu und kamen nach den Pausen immer wieder zurück. Die ProSieben-Show hatte ihren Höhepunkt ganz am Ende zur Demaskierung. Im ZDF konnte die "Ein Herz für Kinder"-Gala ihr Publikum nicht nur halten, sondern auch viele Menschen einsammeln.

Spürbar bergauf ging es für das ZDF etwa gegen 21:45 Uhr, wenn normalerweise das "heute journal" zu sehen ist. Hier war aber auch RTL gerade in der Werbung - gut möglich, dass die Mainzer hier einige Zuschauende abgegriffen haben. Im Ersten zeigte der Trend von der zweiten "Die Toten von Marnow"-Staffel konstant bergab, nach und nach schalteten Menschen ab. Als alle Folgen gezeigt waren, zappten zudem viele Serienfans nochmal kurz zum ZDF.

Der Vorabend-Verlauf

Nachdem die "Sportschau" mit der Biathlon-Übertragung fleißig Sportfans einsammelte, war die Luft gegen 18 Uhr raus. Der Aufwärtstrend stoppte abrupt, da zu dieser Zeit nur noch Highlights und Interviews zu sehen waren. Das war allerdings nur von kurzer Dauer: Pünktlich zur Bundesliga-"Sportschau" ab 18:30 Uhr sammelte Das Erste wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Werbepausen waren höchstens kurze Rücksetzer, danach ging es schnell wieder auf das vorherige Niveau.

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

Werbe-Ranking

Mit McDonalds und Sky erreichten am Samstag gleich zwei Marken eine Bruttoreichweite von rund 139 XRP - mit einem knapp besseren Ergebnis für die Fast-Food-Kette. McDonalds war dann auch das Unternehmen, das tatsächlich signifikant Werbegeld im Markt gelassen hat: Die meisten Spots waren bei Nick und Comedy Central zu sehen, aber auch Vox, ProSieben, RTL und RTLzwei waren gut gebucht. Sky schaltete seine mehr als 1.000 Spots vor allem auf den eigenen Sendern.

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.