Der Primetime-Verlauf: "XY" wird immer stärker

"Aktenzeichen XY" hat mit der Zeit einige Zuschauende eingesammelt, vor allem in der ersten halben Stunde zeigte der Trend nach oben. Nach dem Ende der Sendung schalteten aber viele Menschen ab. Ähnlich war die Entwicklung beim Ersten: "Die Toten von Marnow 2" hat zwar nicht alle Zuschauerinnen und Zuschauer gehalten, im Großen und Ganzen blieb das Publikum aber dran. Für "Plusminus" ging es danach steil bergab.

Am späten Abend sammelten die beiden Sender dann aber doch nochmal Publikum ein: Im Ersten wollten viele Menschen die "Tagesthemen" sehen. Im ZDF war es sogar noch später das "Sportstudio" mit den Zusammenfassungen der Champions-League-Spiele, das etliche Menschen zum Sender lockte.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf: ARD-Turbo

"Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" waren am Vorabend für Das Erste mal wieder eine sichere Bank: Beide Sendungen sammelten nach und nach sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Watzmann ermittelt" stürzte danach merklich ab und zeigte zudem keinen aufsteigenden Trend. Weitere Sendungen, die Publikum am Vorabend angezogen haben, waren unter anderem: "Galileo", "Das perfekte Dinner", "Explosiv" und "heute".

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Immer mehr Dior-Werbung

Luxusgüterhersteller Dior hat in den vergangenen Tagen immer mehr Werbung in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender geschaltet. Der vorläufige Höhepunkt war am Donnerstag: 142 Spots schaltete man, mehr als an allen 30 Tagen zuvor. Mit 93 XRP reichte es zu Platz sechs im Marken-Ranking. Geworben hat Dior übrigens ausschließlich für verschiedene Parfüms, zu sehen waren die meisten Spots bei Vox, Comedy Central, Nitro und RTL. Im Gegensatz zur RTL-Gruppe liefen bei den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe nur ganze wenige Dior-Spots.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.