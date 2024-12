Der Primetime-Verlauf

Die Dominanz von "Nord Nord Mord" am Montagabend zeigt sich auch in den Daten von All Eyes on Screens, die auf mehr als einer Million Vodafone-TV-Haushalten basieren. Wie keine andere Sendung hat der ZDF-Krimi sei Publikum fast ausnahmslos gehalten, nach dem Ende schalteten allerdings schlagartig ganz viele Menschen ab. Viele Krimi-Fans wechselten in der Folge zum Ersten und sahen dort noch die Tributeshow zu Ehren von Udo Jürgens. Diese Show performte ab 21:45 Uhr auf einem höheren Niveau als zuvor. Gut zu erkennen auch: Die spätabendliche Doku hat die Jürgens-Fans gut bei der Stange gehalten.

© All Eyes On Screens

Der Vorabend-Verlauf

Mit "Das Jahr der Stars", einer Art Boulevard-Jahresrückblick, hat das ZDF am Montag nach und nach Publikum eingesammelt. "SOKO Hamburg" gelang das später nur noch auf einem geringeren Niveau. Eine ähnliche Situation gab es im Ersten, wo "Wer weiß denn sowas?" zunächst viele Zuschauerinnen und Zuschauer zum Einschalten brachte, "Großstadtrevier" war später aber auf einem niedrigeren Niveau nur noch stabil unterwegs.

© All Eyes On Screens

Wichtig bei allen All Eyes on Screens-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite.

© All Eyes On Screens

Werbe-Ranking: Lidl ganz stark

Einen Tag vor Heiligabend hat Lidl die Werbeblöcke der TV-Sender äußerst stark belegt. Ganze 434 Spots hat der Discounter auf verschiedenen Sendern gebucht, die meisten Schaltungen entfielen auf ProSieben, Sat.1 und Kabel Eins. Seven.One Media war also ein großer Profiteur der weihnachtlichen Lidl-Offensive. Mit einer Bruttoreichweite in Höhe von 293 XRP war Lidl außerdem die reichweitenstärkste Marke am gesamten Tag. Lindt erreichte auf Platz zwei 187 XRP. Dahinter kamen mit Rewe, Sky, Kaufland, McDonalds und Wick noch fünf weitere Marken auf mehr als 100 XRP.

© All Eyes On Screens

All Eyes on Screens stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite aller Spots einer Marke in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes on Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.