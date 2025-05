Über achteinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer allein im Ersten (und fast 600.000 weitere bei One) und Marktanteile von über 60 Prozent beim jungen Publikum: Der Eurovision Song Contest war ein herausragender Erfolg und noch stärker als in den vergangenen Jahren. Wie ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten rund eine Million Vodafone-Haushalten zeigt, dauerte es aber einige Zeit, bis die ESC-Fans sich vor dem Fernseher versammelt hatten.

Gegen 21:15 Uhr war die Reichweiten-Flughöhe des ersten Abschnitts dann erst einmal erreicht. Als im ZDF "Wilsberg" zu Ende ging, wechselte aber nochmal ein ganzer Schwung weiterer Personen zum Ersten - und zwar nicht nur kurz, sie blieben dann auch durchgehend weiter dran. Den nächsten großen Ausschlag gibt es dann um 22:30 Uhr - also zu dem Zeitpunkt, als Abor & Tynna ihren Song Ballern zum Besten gaben. Als die beiden fertig waren, schalteten dann aber direkt auch wieder etliche ab oder um.

Angesichts der fortschreitenden Uhrzeit setzte nach dem Auftritt des deutschen Beitrags ein langsamer, aber stetiger Reichweiten-Abwärtstrend auf extrem hohem Niveau ein. Die Daten von AEOS liegen uns aktuell nur bis Mitternacht vor - wie es beim besonders spannenden Teil der Punktevergabe nach Mitternacht weiter ging, lässt sich daraus also bislang nicht ersehen.

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie seit diesem Jahr täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Samstag stand hier wie in den letzten Tagen wieder "Shop-Apotheke" vor Haribo an der Spitze.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.