Die Discounter-Kette Penny ist mit einer Bruttoreichweite in Höhe von rund 710 XRP in der zurückliegenden Woche die zweitstärkste Marke im Werbe-Ranking gewesen. In dieser Zeit hat man etwas mehr als 1.000 Spots geschaltet. Erfolgreicher war nur noch Lindt, deren Weihnachtskampagne aktuell auf Hochtouren läuft. Hier sorgten 1.373 Spots für etwa 900 XRP. Während die Schokomarke schon zuletzt stark unterwegs war, hat Penny einen großen Satz nach vorn gemacht.

Am vergangenen Mittwoch waren beispielsweise 206 Spots zu sehen, nur an einem Tag im September waren bislang mehr Anzeigen des Discounters in den Werbeblöcken der TV-Sender zu sehen. Insgesamt war es für Penny eine der werbeintensivsten Wochen des Jahres. Und der Großteil der Spots war auf den Sendern der drei großen Vermarkter zu sehen: Ad Alliance, Seven.One Media und El Cartel Brothers. Konkret liefen die meisten Spots bei ProSieben, RTLzwei und RTL.

Fernab von diesen großen Sendern war es Sport1, das von Penny am häufigsten gebucht wurde: 8,1 Prozent aller Spots des Discounters waren beim Sport- und Entertainmentsender zu sehen. Neben Penny schafften es in der zurückliegenden Woche auch Edeka, Rewe und Aldi in die Top 10 der Werbecharts. Etwas weiter dahinter platzierten sich Kaufland (11) und Lidl (15). Das zeigt in Summe aber sehr schön: Die Vorweihnachtszeit ist für Discounter und Supermarktketten in Sachen Werbung extrem wichtig.

Die Telekom und Vodafone landeten in der zurückliegenden Woche im Werberanking übrigens genau hintereinander: Während die Telekom auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 359 XRP kam, erzielte Vodafone 350 XRP. Das interessante dabei: Die beiden Unternehmen schafften diese Ergebnisse mit sehr unterschiedlichen Herangehensweisen. Während die Telekom nur 613 Spots schaltete, waren es bei Vodafone fast doppelt so viele - 1.216. Das bedeutet, dass die Schaltungen der Telekom überwiegend auf reichweitenstärkeren Sendern erfolgt sind.

© All Eyes On Screens

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.