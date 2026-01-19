Der allgemeine Werbedruck in den Top 25 der Werbecharts von All Eyes on Screens hat sich in der zurückliegenden Woche spürbar verringert. Ferrero erzielte mit seiner Marke Kinder eine Bruttoreichweite in Höhe von 476 XRP und schaffte es so auf Platz eins. Gleichzeitig war das nur etwas mehr als in der Woche davor - und damals kam man nur auf den siebten Rang. Viele Marken haben den Werbedruck zuletzt also zurückgefahren. In den zurückliegenden sieben Tagen reichten bereits 275 XRP für den Einzug in die Top 25.

Ins Auge sticht im Ranking für die vergangene Woche Alltours. Der Reiseveranstalter schaltete 172 Spots in den Werbeblöcken der TV-Sender, damit brachte man es jedoch auf eine Bruttoreichweite in Höhe von 354 XRP. Das ist ein Verhältnis zwischen Anzahl der Spots und Reichweite, das ins Auge sticht. Es deutet nämlich darauf hin, dass Alltours allen voran bei reichweitenstarken Sendern geworben hat, um dieses Ergebnis zu erzielen.

Tatsächlich lief die überwiegende Anzahl der Alltours-Spots bei Deluxe Music (38,4 Prozent). Darüber hinaus war die Marke aber nur bei vergleichsweise großen Sendern zu sehen, allen voran im Ersten, wo 23,8 Prozent aller Spots zu sehen waren. Hier spielt auch das Sponsoring von "Wer weiß denn sowas?" mit herein: Die Marke tritt mittlerweile im Umfeld der Show in Erscheinung - und weil die Reichweiten der Quizshow extrem hoch sind, profitiert auch Alltours.

Auch das ZDF und Vox waren mit jeweils 11,6 Prozent sehr häufig von Alltours gebucht. Der größte Anteil der Reichweite entfällt auf Das Erste, das fast 50 Prozent des gesamtes XRP-Werts ausmacht. Über das ZDF kam Alltours an 21,3 Prozent seiner Reichweite. Bei Deluxe Music erzielte das Unternehmen weniger als 1 Prozent der Gesamtreichweite.

© All Eyes On Screens

Andere Marken hatten derweil erkennbar andere Strategien: Enpal etwa schaltete über 2.300 Spots, also mehr als zehn Mal so viele wie Alltours. Mit 337 XRP landete man trotzdem recht deutlich hinter dem Reiseveranstalter. Die Deutsche Postcode Lotterie kam mit 2.571 Spots sogar nur auf 307 XRP.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.