Während viele große Marken mit ihren TV-Kampagnen im vergangenen Jahr deutlich weniger Bruttoreichweite eingefahren haben als im Jahr davor, ging es bei Vinted in die andere Richtung: Der Second-Hand-Onlineshop hat die TV-Werbung im vergangenen Jahr so richtig für sich entdeckt und war so präsent wie nur wenige andere Marken. In den Jahrescharts war Vinted der große Gewinner und landete nur hinter Kinder (Ferrero) und McDonald's auf dem dritten Platz (DWDL.de berichtete).

In den ersten zwei Wochen des neuen Jahres hat Vinted allerdings vollständig auf TV-Werbung verzichtet - doch damit ist nun Schluss. Seit der vergangenen Woche schaltet Vinted wieder Spots im gewohnten Umfang, fast 400 waren es pro Tag. Und so erzielte der Onlineshop eine Bruttoreichweite in Höhe von 513 XRP. Nur die Erkältungsmarke Wick (Procter & Gamble) hatte angesichts von 529 XRP einen noch höheren Wert, benötigte dafür aber auch nur 731 Spots in sieben Tagen.

Wieso das Verhältnis zwischen Spots und Bruttoreichweite so unterschiedlich ist, wird schnell klar, wenn man darauf schaut, wo genau die Unternehmen geworben haben. Vinted hat eine große Anzahl an Spots bei kleinen Sendern wie MTV und Deluxe Music geschaltet, auch Warner TV Comedy wurde häufig belegt. Von den großen Sendern war es RTLzwei (5,6 Prozent aller Spots), das am häufigsten belegt wurde. Wick dagegen hat die meisten Spots bei ProSieben, RTLzwei und Sat.1 geschaltet.

Darüber hinaus ist das Thema Urlaub aktuell recht präsent in den Werbeblöcken. Alltours wird weiter durch das starke "Wer weiß denn sowas?"-Umfeld angeschoben und landete mit 333 XRP in der zurückliegenden Woche auf Platz 16. Einen Rang davor platzierte sich Trivago. Und auch wenn das türkische Tourismusministerium in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender wirbt (318 XRP, Platz 20), richtet man sich damit vor allem an ein urlaubswilliges Publikum.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.