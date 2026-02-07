Etwas mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Freitagabend laut AGF-Zahlen im Schnitt die Eröffnungsfeier - oder besser gesagt: Die Eröffnungsfeiern an vier Orten - der Olympischen Spiele im Ersten. Verglichen mit der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris vor zwei Jahren hat sich die Reichweite damit fast halbiert. Ein Blick auf den Nutzungsverlauf in den von All Eyes On Screens ausgewerteten Vodafone-Haushalten gibt auch einen Hinweis darauf, woran das lag.

Sicherlich war schon das Grundinteresse vom Start weg geringer, allerdings gelang es diesmal auch erheblich schlechter als im Sommer 2024, all jene vor dem Fernseher zu halten, die einmal eingeschaltet hatten. Damals sammelte die Übertragung erst kräftig Publikum ein und hielt die Reichweite dann über Stunden hinweg praktisch stabil auf sehr hohem Niveau. Diesmal hingegen zeigt der Blick auf den Primetime-Verlauf viel Hin- und Hergezappe - und einen deutlichen Rückgang im Verlauf des Abends.

Dass die Konkurrenz durch das Dschungelcamp fraglos Publikum gekostet hat, lässt sich daran ablesen, dass in den Werbepausen des Dschungels die Reichweite der Olympia-Übertragung im Ersten stets für einige Minuten spürbar nach oben ging - danach wechselten die Dschungel-Fans aber immer wieder zurück zu RTL. Den höchsten Ausschlag für die Olympia-Übertragung gab's kurz nach 21:15 Uhr, als bei RTL die Werbung begann und zugleich "Die Chefin" im ZDF zu Ende war. Doch direkt danach begann auch der erste große Abschwung der Olympia-Quote, der nächste Abwärtstrend begann dann ab 22:15 Uhr. Immerhin: Ab 23 Uhr stabilisierte sich die Reichweite dann nochmal.

© All Eyes on Screens

Deutlich besser entwickelte sich hingegen das RTL-Dschungelcamp, das im Verlauf des Abends immer weiter Publikum einsammeln konnte und fast nach jeder Werbepause stärker zurückkam als im Sendungsteil zuvor. Die höchste Reichweite in den Vodafone-Haushalten wurde dann auch erst bei der Verkündung, wer das Camp diesmal verlassen muss, erzielt.

Übrigens: Die Primetime-Kurve von All Eyes On Screens finden Sie täglich an ihrem festen Platz in der DWDL-Zahlenzentrale. Dort gibt es auch jeden Tag das Ranking der Marken, die am bruttoreichweitenstärksten im deutschen Fernsehen geworben haben. Am Freitag nahm hier einmal mehr die Ferrero-Marke "Kinder" den ersten Platz ein.

Wie die Kurven von All Eyes on Screens zu lesen sind



Die Daten von All Eyes On Screens sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt knapp neun Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.