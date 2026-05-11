Die Dominanz von Amazon in den von All Eyes on Screens veröffentlichten Werbecharts hält an. Der US-Konzern schaltete in den zurückliegenden Tagen 1.717 Spots in den Werbeblöcken der deutschen TV-Sender, damit erreichte das Unternehmen eine Bruttoreichweite in Höhe von 754 XRP. Keine andere Marke ist in der zurückliegenden Woche reichweitenstärker unterwegs gewesen, Amazon führt die Werbecharts damit nun schon zum fünften Mal in Folge an.

Geworben hat Amazon in der vergangenen Woche nicht nur intensiv für sein Prime-Abo, sondern auch für sich als Arbeitgeber - also klassische Image-Werbung. Auch die Cloud-Sparte aws wurde beworben. Die meisten Amazon-Spots waren bei ProSieben und Kabel Eins zu sehen. Aber auch ein kleiner Sender wie N24 Doku wurde vergleichsweise häufig belegt. Der Bruttowerbewert der 1.717 Spots lag bei 6,9 Millionen Euro.

Auf Platz zwei und drei schafften es in der vergangenen Woche mit Kaufland und Rewe zwei Supermarktgruppen. Auch wenn sie die Dominanz von Amazon im Werberanking nicht brechen konnten, sind ihre 696 XRP (Kaufland) und 599 XRP (Rewe) gute Werte. Während Kaufland 1.548 Spots schaltete, blieb Rewe etwas unter der Marke von 1.000 Spots. Beide Sender waren auch sehr präsent bei großen Sendern: Rewe bei RTL, Kabel Eins und Sat.1, Kaufland bei RTLzwei und RTL. Neben den zwei Unternehmen schafften es mit Edeka, Lidl und Aldi noch drei weitere Supermärkte bzw. Discounter in die Top 25 der Werbecharts.

© All Eyes On Screens

Eine Marke, die man sonst eher nicht in den Werbecharts antrifft, ist Snocks. Die Unterwäsche- und Socken-Marke kam in der vergangenen Woche auf fast 3.000 Spots und holte damit 291 XRP. Das reichte zu Platz 22. Das Verhältnis aus Spots und Bruttoreichweite zeigt schon, dass Snocks eher auf kleineren Sendern präsent war. Viele Spots waren bei Eurosport, MTV und Sport1 zu sehen. Die Ad Alliance und Seven.One Media umschiffte Snocks fast vollständig, nur bei ntv waren einige wenige Spots zu sehen.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.