Fünf Wochen in Folge hat Amazon die Werbecharts von All Eyes on Screens angeführt. Aus dem Ranking geht hervor, welche Marken in den Werbeblöcken im linearen Fernsehen die reichweitenstärksten gewesen sind. In der vergangenen Woche hat Amazon aber deutlich weniger investiert: Nur noch 778 Spots schaltete das Unternehmen, das führte zu einer Bruttoreichweite in Höhe von 345 XRP. Amazon kam damit auf Platz 22, in der Vorwoche waren noch mehr als doppelt so viele Amazon-Spots zu sehen.

Vom zurückgefahrenen Werbedruck des US-Konzerns haben die beiden Supermarktketten Rewe und Kaufland profitiert, die ihrerseits weiterhin viel in TV-Werbung investiert haben. Mit 637 XRP (Rewe) und 569 XRP (Kaufland) schafften sie es auf die Plätze eins und zwei des Rankings, wobei Kaufland sogar noch einige Spots mehr schaltete als der Konkurrent. Während die meisten Rewe Spots bei ProSieben und RTL zu sehen waren, ist Kaufland vor allem bei RTLzwei und TLC sehr präsent gewesen.

Platz drei im Werberanking ist durchaus eine Überraschung: Carglass. Das Unternehmen landete mit 1.062 Spots bei einer Bruttoreichweite von 529 XRP. Für Carglass war es damit eine der werbeintensivsten Wochen des laufenden Jahres. Das Unternehmen wirbt immer in Intervallen, jetzt war man dabei besonders umtriebig. Vor allem die Zuschauerinnen und Zuschauer von RTLzwei, Kabel Eins Dokus und Sat.1 dürften die Carglass-Spots gesehen haben, auf diese Sender entfielen die meisten Schaltungen.

© All Eyes On Screens

Und auch Ralf Schumacher hat es in die Werbecharts geschafft. In insgesamt 891 Spots von Wirkaufendeinauto ist er zu sehen gewesen, das entsprach 338 XRP - Platz 24 im Ranking. Der Dauerbrenner läuft also unvermindert weiter. Der Bruttowerbewert der Kampagne lag alleine in der zurückliegenden Woche bei rund 1,6 Millionen Euro - das meiste davon entfiel auf große Sender wie ProSieben, Kabel Eins und Sat.1. Die meisten Spots des Unternehmens waren jedoch bei den Nachrichtensendern Welt und ntv zu sehen. RTL zeigte gar keinen Wirkaufendeinauto-Spot.

Das Werberanking kurz erklärt

All Eyes On Screens (früher: AdScanner) stellt für das Ranking eine Liste aller in der vergangenen Woche im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht All Eyes On Screens von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für die gesamte Woche 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.